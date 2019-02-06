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Стала известна дата и место проведения матча за Суперкубок Беларуси

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  • 6.02.2019, 20:40

Первый трофей 2019 года разыграют БАТЭ и брестское «Динамо».

2 марта борисовский БАТЭ и брестское «Динамо» сыграют за первый трофей 2019 года на стадионе футбольного клуба «Минск», сообщается на сайте федерации футбола.

Матч-открытие футбольного сезона четвертый раз примет столичная арена, расположенная по улице Маяковского и вмещающая около 3000 зрителей.

В матче за Суперкубок Беларуси с 2010 года принимают участие действующий чемпион и обладатель Кубка страны. Борисовчане на правах чемпиона приняли участие во всех розыгрышах и уже семь раз завоевывали Суперкубок Беларуси.

Брестчане как победители Кубка Беларуси сезона 2017/2018 второй раз в своей истории поспорят за трофей. Отметим, что «Динамо» является действующим обладателем Суперкубка.

Стартовый свисток прозвучит в 15.00. Информация о билетах на матч появится в ближайшее время.


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