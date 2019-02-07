В Литве появилось приложение для знакомства с собаками из приюта 7.02.2019, 12:04

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Найти домашнего питомца станет намного легче.

В январе разработчики из Литвы выпустили приложение GetPet для Android, с помощью которого можно знакомиться с собаками из приютов. Как и в Tinder, у животных есть свои профили с фотографиями и описаниями, пишет «Медуза».

Все описания — от первого лица. В них указываются пол, возраст и другие детали (например, проводились ли кастрация или стерилизация).

На главном экране пользователям показывают профили питомцев (их тут больше сотни!). «Крестик» — переход к следующей собаке, «сердечко» — животное вам понравилось и вы готовы встретиться с ним в приюте. Там с собакой можно пообщаться и решить, хотите ли вы забрать ее к себе. При этом в течение первых двух недель наставники из GetPet будут помогать советами по уходу за питомцем.

Пока приложение работает только в Литве, все описания там тоже на литовском. В будущем создатели GetPet планируют добавить в приложение кошек и других животных.

Один из разработчиков GetPet

Фото: Mindaugas Kulbis / AP