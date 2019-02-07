Опять провал: история с «лыжными» поручениями Лукашенко получила продолжение 6 7.02.2019, 15:36

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Ситуация начинает напоминать юмористический сериал.

Взяться за отечественную лыжную промышленность Лукашенко решил весной прошлого года – после зимней Олимпиады, пишет «Солидарность».

– Мы сделаем решительный шаг в течение года-двух, чтобы нам на более значительный уровень поднять подготовку лыжников в нашей стране, – заявил правитель.

В этой связи особое внимание вызвали два его поручения.

«Это ты катайся сам на них»

Первое касалось производства отечественных лыж.

– Мы сейчас встряхнем наши «Телеханы». Сделаем там достойные лыжи. Они там делают лыжи, на которых я еще в школе бегал. Ботинок засунул, дужкой застегнул, так у них все и осталось. Человеку в 75-80 лет достаточно походить, размяться. А для спортсменов – это не лыжи, – объявил Лукашенко.

В сентябре прошлого года новые лыжи от «Телехан» презентовал лично управляющий делами президента Виктор Шейман. Правитель выставил отечественную продукцию на посмещище.

– Это ты катайся сам на них. Если кто-то у тебя попросит – делайте. Но заказывать мы у тебя эти лыжи силой не будем. Это дубовые лыжи, они ушли уже. Ну да, для пенсионера, может быть, – обратился Лукашенко к своему управделами.

«Лыжи без смазки поехали лучше, чем с нашей белорусской»

Но это был не последний смешной эпизод лыжного сериала. Дело в том, что минувшей весной олимпийская чемпионка Дарья Домрачева пожаловалась главе Беларуси на проблемы со скольжением лыж. Одна из озвученных причин этого заключалась в некачественной смазке.

Лукашенко на слова спортсменки отреагировал в своем стиле, заявив, что специалистам поручено тщательно изучить вопрос.

На «Заводе горного воска» уже осенью отрапортовали об успешной разбработке отечественных аналогов лыжных смазок. А полмесяца назад по телевидению рассказали, что в Пуховичском районе готовятся уже к массовому выпуску «инновационной» смазки.

– Разработку в течение трех месяцев испытывали спортсмены в Финляндии, и показала она себя только с положительной стороны. В общем, сегодня продукция завода пользуется большим спросом далеко за пределами страны, – рассказали по телеканалу СТВ.

Всю картину маслом испортило свежее признание тренера и бывшего биатлониста Владимира Аленишко, который рубанул правду-матку о тестировании лыжной смазки белорусского производства.

– Лыжи, которые были вообще без смазки, поехали лучше, чем с нашей белорусской. Первый блин комом. Тестирование показало, что смазка вообще не держится на лыжах – спустя метров 700, может быть, максимум километр ее вообще не остается, – сказал тренер в эфире телеканала «Беларусь 1».

Но, судя по всему, это не последний эпизод лыжной эпопеи. Диктатор редко забывает о своих поручениях, поэтому наверняка нас ждет еще много забавного.