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В «Белсоюзпечати» продаются обложки для паспортов с надписью Russia

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  • 8.02.2019, 15:14
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Как оправдывается руководство?

Пользователь «Фейсбука» Геннадий Винярский сфотографировал витрину киоска «Белсоюзпечати», пишет nn.by.

Центральную позицию в ней занимает обложка в цветах российского флага и соответствующей надписью, причем обложка эта выставлена поверх продукции с белорусской символикой.

Это что целенаправленная политика — предлагать белорусам вкладывать паспорта в обложку с цветами российского флага?

Журналисты задали вопрос идеологу «Белсоюзпечати» Светлане Никоновой.

«В Беларуси не выпускают обложки… Но их же покупают и гости столицы, поэтому это не пропаганда. Это не политика… Давайте вам лучше расскажет торговый отдел», — сказала она.

В торговом отделе утверждают, что туристы из России охотно покупают в Беларуси эти обложки: «У нас широкий ассортимент обложек для паспорта. Просто как образец ассортимента. Почему нет Бразилии и Германии? Ну на полке нет возможности представить весь ассортимент, все цвета. Какие еще страны есть? Разные есть. Ориентировано на туристов. Ничего идеологического здесь нет».


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