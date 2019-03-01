Кремлевское обострение Саша Сотник

1.03.2019, 22:22

Путинские завывания о наличии мифических «Цирконов» - очередной бред белогорячного.

В Исаакиевском соборе хор скрепных интеллигентов так «аццки» отжег, что заискрило по всей стране. «На подводной лодочке с атомным моторчиком,

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн, Пересек Атлантику и зову наводчика: "Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!"» И взоржал Совкопитек Всея Руси, почесавшись допотопной дубиной, и зауважал сам себя: «Как я их, пиндосов, уделал! Ведь это мне нечего терять, а им – очень даже есть что. Обмочи штаны, изнеженный Запад!..» И, пока Трамп снюнявил щечки северокорейскому пупсику на вьетнамском саммите, Россия наслаждалась предчувствием грядущей битвы, умасливая глазки под праздничные раздевания стриптизерш в День защитника Отечества, который впору переименовывать в День проститутки. Всегда приятно смотреть на то, как кто-то раздевается – в тот момент, когда правительство незаметно раздевает тебя. Снимает последние трусы и, похлопывая по заднице, констатирует: «Да тут еще есть что обглодать!» - и тотчас анонсирует новые налоги.

Хотя доходы граждан падают шестой год подряд, у государства по-прежнему есть резервы для повышения налоговых поступлений, считает глава Федеральной Налоговой Службы Михаил Мишустин. «Первое - это инвентаризация объектов недвижимости. Земельных участков, зданий и сооружений - всего того, что есть на территории страны», - заявил он. Далее - налог на доходы физических лиц, расширение налоговой базы; «Все то, что является предметом работы молодежи, фрилансеров, всех, кто работает в Интернете, агрегаторов. Конечно же, деньги, которые молодой человек через криптовалюту может свободно перемещать за границу. Мы сегодня говорили с Эльвирой Сахипзадовной, с Министерством финансов о том, чтобы серьезно обратить на это внимание».

А теперь переведем на русский: они бы взяли частями, но им нужно сразу, и всё. Страна закрывается. Требуется тотальная зачистка всех денег, которые еще остались в ваших карманах. «Было ваше – стало наше. И все это будет работать против вас, оплачивая новые людоедские инициативы путинской братвы. Гора денег Арашуковых, которую не успели сжечь – ничто в сравнении с вашими сбережениями. Времени мало, скоро путинских погонят отовсюду. Это только так кажется, что в Конгрессе готовится к принятию очередной «договорняк». На самом деле Запад оттягивает «час Икс», стремясь выиграть время. К 2020 году заканчивается гарантийный срок службы постсоветского ядерного оружия, а к 2024 году Запад уже будет готов перестроиться к применению новых технологий в области энергетики – и к этому моменту Россия с её газовой и нефтяной коптилкой будет уже не нужна. А пока в проекте нового «Закона о защите безопасности Америки от агрессии Кремля» закладывается взрывпакет по запрещению на поставки в Россию технологий по нефтедобыче. В случае его принятия, с 2022 года нефтедобыча в России начнет стремительно падать, а к 2035 году сократится почти вдвое - с 553 до 310 млн тонн в год. Этих объемов будет едва хватать на внутренние потребности, а о поставках сырья на мировой рынок придется забыть.

В ответ на эти шаги и обострилась кремлевская истеричка: «Ах, вы списываете нас со счетов? Вознамерились уехать в XXI век без нас, загнав нас в пещеру? Тогда мы шарахнем по вашему поезду в отместку за то, что не подарили нам билет в светлое будущее или хотя бы не пустили проехаться безбилетником в тамбуре!..» Да, это – месть проворовавшегося гопника-пропойцы, это – его философия. «Заводи дедушкин танк! И пусть мы не доедем до Берлина, но пару-тройку жирных бюргеров замочить-то успеем!..» К сожалению, именно такая риторика находит живой отклик в сердцах россиян, все больше обрастающих доисторической шерстью.

Больше половины россиян (62%) считают рост цен самой острой проблемой в стране в данный момент. Бедностью обеспокоены 44%, а коррупцией 41%. Об этом говорят данные свежего опроса «Левада-центра». Безработица волнует 36%, расслоение на богатых и бедных 34%, экономический кризис волнует 28%. На кризис морали и культуры жалуется 18% респондентов, на произвол чиновников - 15%, на невозможность добиться правды в суде - 13%. И лишь 6% опрошенных тревожат ограничения прав и свобод. Вот вам и ответы на все вопросы. На первом месте – «жратва», на втором – «а почему я такой бедный, если вкалываю как ломовая лошадь?», на третьем – «почему меня обижают богатые?», и где-то за облаками – мыслишка о непонятной для совкопитека свободе. И вообще: «Где она есть, эта свобода? Вы где-нибудь её видели? Лично я – нет. А значит – её вовсе не существует. Она – миф, мираж, обман для простачков…»

И бегают испуганные глазки в поисках скидок и распродаж. И скрежещут зубы, уже не попадающие один на другой, и сжимаются кулаки, жаждущие отмщения. Но, если всмотреться в тебя, совкопитек – ты же перепуганный насмерть! Ты же всего на свете боишься: проворовавшееся начальство, пузатых ментов, даже Путина по телевизору – смотришь и ссышься. Это ты собрался нанести по Америке ядерный удар?

Конгресс США отвел 180 дней разведывательным структурам на сбор исчерпывающей информации о счетах Путина и его клиентелы. Странно, что это будет сделано только сейчас, когда криминальным дерьмом Кремля завоняло на всю планету. Наверное, лучше поздно, чем никогда. Но кремлевская гангрена уже настолько поразила западные политические институты, что без частичной ампутации – увы - не обойтись. Можно не сомневаться: часть коррумпированной западной «элиты» окажет яростное сопротивление, но без отсечения гангренозных щупалец «поезд в будущее» не пойдет. Кремлевский стоп-кран не позволит. Потому, при всей запоздалости данного решения, его необходимо исполнить. Хотя бы сейчас.

Путинские завывания о наличии мифических «Цирконов» - очередной бред белогорячного. Ничего подобного в кремлевском арсенале нет. Как нет у них ученых, способных разработать и – тем более – поставить на поточное производство оружие такого уровня. Сейчас в конструкторские бюро для нужд Минобороны набирают 60-70-летних дедушек «из совка», которые еще что-то помнят из тех мохнатых времен, «могут послужить Родине», и даже рады своей внезапной востребованности. Но они снова соберут танк Т-34. Или устаревший ТУ-160. Которые, безусловно, поедут или даже взлетят грозным металлоломом над многострадальным Воронежем. А потом на него же и грохнутся.

Пепел совкопитека стучит в сердце Кремля. Нет ему места на планете будущего. Он безнадежно устарел, и даже планету взорвать не в состоянии. Хочет, а не может. Вот и мечется по пещере, вот и бьется башкой о камни, расшибая себя в кровь. Потерпите лет 15. Дайте ему окаменеть.

Саша Сотник, sotnik-tv.com