Андрей Пионтковский: Раб божий Путин отправится в «рай» Андрей Пионтковский, kasparov.ru

11.03.2019, 13:01

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Андрей Пионтковский

В Вашингтоне начинают осознавать весь масштаб путинского плана.

– Владимир Владимирович, Вы понимаете, что мы приблизились к войне?

– Да. И мы в ней победим.

Я неоднократно с большим уважением отзывался о той высокой миссии и тяжкой ноше, которую добровольно взвалил на свои хрупкие плечи главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В который раз снимаю шляпу перед мужественным "кротом", вынужденным сутками бухать с риббентропами и штрейхерами всякими ради ценнейшей информации, которую он регулярно передает urbi et orbi. Он видит свою профессиональную задачу не в том, чтобы оправдывать или, наоборот, обличать всеблагих, регулярно приглашающих его как собеседника на свои пиры. Его миссия намного содержательней и интересней – он проникает в их внутреннюю логику, перевоплощается в своих собеседников и, спускаясь с горных вершин власти, дает нам, простым мирянам, мастер-классы принятия всеблагими политических решений на высшем уровне. Нелепо упрекать крота или тем более возлагать на него политическую или моральную ответственность за какие-то высказывания, сделанные им в ходе подобных психоделических сеансов. Художника следует судить по законам того жанра, в котором он работает и который он сам для себя выбрал. Его можно только благодарить за художественную и историческую правду тех персонажей, которых он нам представляет.

У Венедиктова есть достойный собрат по призванию, не уступающий, а в последнее время, пожалуй, и превосходящий классика и родоначальника жанра в ценности достовернейших донесений. Его технология, судя по всему, несколько иная – не пиры со всеблагими, а доверительные беседы с их ближайшим аппаратным окружением. Такой подход к сбору стратегической информации не так эффектен, но зато более эффективен.

Интервью профессора Валерия Соловья телеканалу "Дождь" 27 февраля 2019 года так же как интервью Венедиктова польским СМИ 8 августа 2016 года – must reading и для мировых политиков и для рядовых обывателей. С леденящими подробностями они свидетельствует об одном и том же плане путинской группировки по сокрушению Запада. Я подробно проанализировал этот кремлевский замысел еще весной 2014 года в статьях "Вы готовы умереть за Нарву?" и "Путин намерен победить в 4-й мировой войне". Его творцы весной 2019 года еще более уверены в своем успехе, чем даже на пике крымнашистской эйфории в апреле 2014-го.

Настоящий текст построен следующим образом.

Первая часть – дайджест моих статей 2014 года с изложением Путинского Плана

Победы (ППП) в гибридной мировой войны.

Вторая – свидетельство Венедиктова и мой разбор его по горячим следам.

Третья – свидетельство Соловья от 27-го февраля.

Заключение – соображения о ближайших перспективах хода мировой гибридной войны. Возможны повторы, но я их сознательно не убираю. Текст предназначен не в последнюю очередь и для зарубежной аудитории. Ей в отличие от российской необходимо терпеливо разжевывать некоторые вещи, понимание которых счастливо заложено генетически в дополнительной хромосоме нашего с вами арийского племени, спустившегося с Карпатских гор.

I. Путинский План Победы (2014)

Путин как человек, проведший 15 лет на ледяной вершине личной власти, знает, что Власть диктатора – это не рациональные расчеты, не рейтинги, не политические расклады, а некая аура, тайна, мистика, воля, через телеиспускательные каналы осеменяющая массы и дающая им счастливую иллюзию творческого соития с национальным вождем. Как симулякр большого идеологического стиля путинизм постоянно нуждается в мифологемах, легитимизирующих и по возможности романтизирующих его бесконечное воспроизводство себя во времени: "мочить в сортире", "встаем с колен", "собираем исконные русские земли", "национал-предатели", "арийское племя с уникальным генетическим кодом", "Крымнаш", "кердык твоей Америке", "Русский Мир". Практикующий диктатор в отличие от иных яйцеголовых экспертов прекрасно понимает, что отказ от духоподъемной внешней политики способен окончательно разрушить тонкое эзотерическое тело его власти, оставив его профаническую плоть один на один со скучными и безнадежными перспективами воровской путиномики. Одновременно лишая его навсегда того невероятного личностного пацанского драйва, той опьяняющей веры в свою богоизбранность, тех высших геополитических наслаждений Властелина Вселенной, которые ему, рожденному неудачником троечнику из бедной люмпенской семьи, довелось испытать в марте-апреле 2014 года на взлете героического мифа Русского Мира. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!

Но прежде чем объявлять неразумным пиндосам наш православный джихад, неплохо бы поинтересоваться, а сколько дивизий у нашего "Папы Римского", то бишь у духовного вождя Русского Мира. Ведь ни одно государство, ни один режим не пойдет на войну твердо убежденным, что он ее проиграет. У вождя и у его Генерального Штаба должен быть в голове какой-то стратегический замысел, реализация которого в их представлении приведет к Победе. Попробуем в этом замысле разобраться.

В своей знаменитой крымской (судетской) речи Путин воплотил смутные коллективные геополитические комплексы и фантазмы российской политической "элиты" в четкие концепты: "разъединенный народ", "собирание исконных земель", "Русский Мир", ученически копирующие стереотипы внешней политики Германии 30-х годов прошлого века. Так была сформулирована повестка дня 4-й мировой войны. И это не повестка сохранения статус-кво. Даже самый скромный вариант практической реализации амбиционной идеи "собирания исконных русских земель" потребует изменения государственных границ, по крайней мере, двух стран членов НАТО – Латвии и Эстонии. И какие же инструменты, кроме своей знаменитой "духовности", могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО и аннексии территорий входящих в него стран государство, в разы уступающее НАТО по экономическому развитию, научно-технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил?

Только ядерное оружие. Но, спросите вы, разве не общеизвестно, что в сфере ядерных вооружений Россия и США также как и полвека назад находятся в патовой ситуации доктрины взаимного гарантированного уничтожения (ВГУ). И, следовательно, ядерный фактор можно исключить из стратегических расчетов. Дело в том, что это не совсем так, а вернее совсем не так. В острой геополитической ситуации ядерная держава, ориентированная на изменение сложившегося статус-кво, обладающая превосходящей политической волей к такому изменению, бОльшим равнодушием к ценности человеческих жизней (своих и чужих) и определенной долей авантюризма, может добиться серьезных внешнеполитических результатов всего лишь угрозой применения или весьма ограниченным применением ядерного оружия. Ведь, ядерная стратегия это не сухой математический анализ сценариев обмена ударами, а во многом драматический психологический поединок. Путинская повестка дня 4-ой мировой войны не ставит свой целью физическое уничтожение ненавистных США, что действительно можно было бы достичь сегодня только ценой взаимного самоубийства в ходе полномасштабной ядерной войны. Эта повестка пока значительно скромнее:

максимальное расширение "Русского Мира", распад блока НАТО, дискредитация и унижение США как гаранта безопасности Запада. В целом, это реванш за поражение СССР в третьей (холодной) мировой войне, так же как вторая мировая война была для Германии попыткой реванша за поражение в первой. Получается столетняя война в четырех актах с эпилогом.

В мае я предложил экспертному сообществу один, ставший широко обсуждаемым, возможный сценарий эпохи 4-ой мировой войны:

В плане реализации духоподъемной концепции собирания исконных русских земель, провозглашенной исторической речью В.В. Путина 18 марта, обладающие уникальным генетическим кодом доведенные до отчаяния пассионарные русскоязычные жители Нарвы (Эстония) готовятся провести референдум о присоединении к "Русскому Миру". Для обеспечения их свободного волеизъявления на территорию Эстонии выдвигаются для проведения своего отпуска вооруженные до зубов "вежливые зеленые человечки" со знаками различия или без оных и деловито расставляют новые пограничные столбы. Каковы будут действия в этой ситуации агрессивного блока НАТО? Согласно ключевой статье 5-ой Устава этой организации все ее государства должны будут оказать Эстонии немедленную военную поддержку. Некоторые из этих государств (по крайней мере, одно из них) обладают технической возможностью аннигиляции вежливых человечков со всеми их гуманитарными конвоями в течение получаса средствами дистанционного огневого воздействия. Отказ союзников Эстонии выполнить свои обязательства станет событием эпохального исторического значения: он будет означать конец НАТО, конец США как мировой державы и гаранта безопасности Запада и полное политическое доминирование путинской России не только в "ареале Русского Мира", но и на всем европейском континенте. И, тем не менее, ответ на вопрос – будет ли НАТО защищать Эстонию в случае попытки ее соседского изнасилования суперядерной державой – ответ далеко не очевиден. Тем более если Путин заявит, что в случае угрозы превосходящих конвенциональных сил НАТО новым священным рубежам Русского Мира он будет вынужден ответить очень ограниченным ядерным ударом: уничтожит, например, две европейские столицы. И поставьте теперь себя на место лауреата Нобелевской премии мира Обамы. Он остался единственный, кто как-то может вмешаться в так неожиданно обострившийся конфликт вокруг никому в Америке неизвестного, да пропади он пропадом, городишки Narva. А вся европейская и вся американская прогрессивная общественность дружно восклицают как и 75 лет назад: "Мы не хотим умирать за Данциг (Нарву)! Эстонский кризис не имеет военного решения. Необходимо срочно послать на линию разделения вежливых зеленых человечков с Армией обороны Эстонии миссию ОБСЕ во главе с поднаторевшей в подобных делах госпожой Тальявини".

Путин давно наблюдает за своими западными партнерами и глубоко презирает их. А как же ещё относиться к ним, если канцлеры и премьеры великой Европы выстраиваются в очередь послужить холуями на его бензоколонках за жалкое вознаграждение в 2 млн. евро в год? Или после того как Путин на пару с Асадом одним химическим ударом развели как лохов всех западных лидеров, полностью подменив повестку дня сирийского кризиса, мгновенно превратив Асада в глазах мировой общественности из палача своего народа в респектабельного государственного мужа, занимающегося благородным делом химического разоружения. Путин просчитал тогда Обаму с его red lines и полагает, что просчитал сегодня своих бывших партнеров по большой восьмерке. Он убежден, что переиграет их в потенциальных военных конфликтах, которые возникнут на пути реализации великой идеи Русского Мира, несмотря на то, что РФ намного уступает НАТО в области обычных вооружений и не превосходит США в ядерной сфере. Он будет играть с ними не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и они в критический момент дрогнут и отступят. Если тов. Ким Чен Ын даже с одним только ведром ядерных помоев заставляет плясать вокруг себя весь "цивилизованный мир", то что способен выделывать с этим миром г-н Крым Пут Ин, обладающий огромным ядерным арсеналом.

"Парадокс Нарвы" – способность Путина одним шагом поставить весь Запад перед немыслимым выбором – унизительная капитуляция и уход из мировой Истории или ядерная война с человеком, находящимся в другой реальности – обсуждался и обсуждается в последние месяцы во многих мировых мозговых центрах. Я принимал участие в некоторых из этих дискуссий. Могу сказать, что у Запада нет пока его адекватного решения.

Между тем Кремль торопится закрепить свои далеко идущие ядерные планы в новой Военной доктрине РФ, придав им тем самым определенную респектабельность и легитимность. Ревизии подвергается фундаментальное положение действующей доктрины об условиях применения РФ ядерного оружия:

"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Итак, еще раз, по буквам – Россия первой применит ядерное оружие только в случае, когда внешней агрессией под угрозу будет поставлено само её существование как государства.

Чем же эта, на наш взгляд, адекватная и взвешенная формулировка ядерного сдерживания не устраивает тов. Патрушева, ведущего свою семидесятилетнюю войну с англо-саксонским миром? Об этом он поведал 14 октября в своем интервью газете "Известия":

"Скорректированы условия использования ядерного оружия при отражении агрессии с применением обычных средств поражения не только в крупномасштабной, но и в региональной и даже в локальной войне".

Как выдает темперамент автора это неравнодушное словечко даже. Даже в локальной войне, даже в гипотетическом конфликте вокруг Нарвы или любом другом, возникшем в процессе реализации концепции "Русского Мира", новому дворянину хочется применить ядерное оружие или, по крайней мере, угрожать его применением.

Неужели какие-то клочки мифологического "Русского Мира" вдруг стали так внезапно необходимы государству российскому, что оно жить без них не может, ничем другим заниматься не способно и ради обладания ими готово поставить весь мир на грань ядерной катастрофы как в 1962-ом году. Нет, конечно. Путина и его верного Патрушева совершенно не интересует Нарва с её русскими жителями сама по себе, также как и Крым, и Луганск, и Донецк. Речь идет о гораздо более серьезной для них вещи – о пожизненной власти Путина и вечной власти корпорации спецслужб. Он ведь не может честно сказать своим подданным – я здесь в Кремле навсегда, чтобы абрамовичи, ковальчуки, роттенберги продолжали вас обворовывать. Он должен им (и себе!) говорить – я остаюсь в Кремле навсегда как мессия Русского народа, как духовный вождь Русского Мира, как полководец 4-ой мировой войны с англо-саксонским миром. Вам, русским, на миру и смерть не страшна! Освященный Патриархом Кириллом ядерный меч принесет нам победу, а все, кто со мной не согласны, национал-предатели.

Он произнес в марте абсолютно гитлеровскую судетскую (крымскую) речь. Кремлевский пропагандон Мигранян даже неуклюже пытался тогда защитить его, назвав хорошим Гитлером. Но он не Гитлер. Он им прикидывается так же как в начале нулевых он иногда притворялся другим австрийцем – фон Хайеком. Даже бюстик его поставил в кабинете.

Настоящие идейные гитлеровцы, истинные арийцы Дугин, Проханов, Холмогоров, Прилепин составляют в России маргинальное меньшинство. Они не слезают сегодня с телевизионных экранов, но, ни разу не смогли собрать на свои сборища больше нескольких тысяч человек. Марши антифашистских "хомячков" в Москве в марте и сентябре были намного убедительней. Путин украл у отечественных гитлеровцев идеологию Русского Рейха и профилактически сжег в топке украинской Вандеи сотни их наиболее активных сторонников с их же помощью. Для него эта идеология носит прикладной характер как инструмент удержания личной власти. Однако она не становится от этого менее опасной. Логика тотального противостояния "Русского мира" с Западом неудержимо ведет к условной "Нарве", как бы она ни называлась. Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением воль, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, несмотря на всё его колоссальное экономическое и военное превосходство, настолько притягателен и сулит такие головокружительные геополитические дивиденды, что вряд ли недофюрер недоимперии сможет избежать искушения.

II. Свидетель Венедиктов (2016)

8 августа у нас появилась уникальная возможность послушать самого героя нашего повествования. Заголовком интервью "Путин – мой президент" суперкрот максимально поднял планку и сообщил нам, что его устами будет вещать президент РФ В.В. Путин. На мой взгляд, Венедиктов блестяще справляется с заявленной задачей. Его президент говорит откровенно и очень убежденно:

"Мы хотим вернуть международный уклад, который опирался на договоренности Ялты и Потсдама. Такая модель делает мир более безопасным, поскольку державы делятся в нем друг с другом ответственностью и контролем. Советский Союз в прошлом брал на себя ответственность за Донбасс и всю Украину. То, что происходит в этой стране сейчас, создает дисбаланс в международных отношениях. Польша – это плацдарм Североатлантического альянса, который тот использует для агрессивных действий против России. Я, однако, полагаю, что поляки могут не бояться российских танков. Если кому-то и стоит опасаться, то странам Балтии. Наша основная идея – это защита "русского мира", а в Польше его нет. Он есть на Украине, есть в Грузии, но не в Польше. Непосредственного столкновения между Польшей и Россией не будет".

"Успокоенный", но, тем не менее, несколько ошарашенный разговорами о танках польский журналист пытается задать великому человеку робкий вопрос: "Однако Литва, Латвия и Эстония – члены НАТО, и согласно содержанию Вашингтонского договора..."

Но Путин-Венедиктов решительно прерывает его нокаутирующим контрвопросом Адольфа Гитлера: "Вы готовы умирать за Данциг? Так, кажется, говорили в 1939? "

Этот небольшой, но исключительно концентрированный перформанс "Триумфа путинской воли" в предельно достоверном исполнении ААВ говорит нам очень многое – как о состоянии сознания, так и о стратегических планах человека, живущего, по выражению канцлерин Меркель, в другой реальности.

Путин, по-прежнему, добивается своего полного и исключительного контроля как минимум над всей территорией бывшего Советского Союза. Это невозможно не потому, что Запад на это никогда не согласится. Запад, если с ним как следует поработать, может быть, и согласился бы.

Но это невозможно, прежде всего, потому, что на это никогда не согласятся ни народы, ни правители тех самых стран, которые российский правитель собрался осчастливить своей монаршей ответственностью и своим контролем.

Вот уже 25 лет ни Путин, ни вся его воровская "элита" никак не могут понять, что они никому на хрен не нужны в качестве учителей жизни на постсоветском пространстве. Ни стремящимся в Европу Грузии и Украине, ни среднеазиатским сатрапам, ни белорусскому батьке.

Тем не менее, безумная концепция "Русского мира" вовсе не отброшена Кремлем, несмотря на ее сокрушительный провал в Украине, где она была отвергнута подавляющим большинством русского населения. Ее просто временно убрали с пропагандистских экранов, чтобы не напоминать о лучезарной Новороссии, обернувшейся бандитской Лугандонией. А реанимировать ее собираются в Прибалтике, куда направятся российские танки. Специально подчеркну, что это не оценочное суждение Венедиктова, а транслируемое им точное знание состояния дел там наверху. В своих эксклюзивных донесениях с пиров всеблагих Веник веников не вяжет. За это мы его и ценим.

Несмотря на жесткую декларацию июльского саммита НАТО и планируемое размещение 4-х натовских батальонов в Прибалтике и Польше Путин, так же как и Гитлер в 39-ом, твердо убежден, что сытый гедонистский декадентский Запад не готов умирать за условную Нарву. В этом смысл финальной реплики его аватара, закрывшей геополитическую дискуссию.

Путин давно не скрывает, что возлагает свои надежды исключительно на ядерное оружие, считая, что его режим обладает качествами, которые позволят ему переиграть Запад в прямом столкновении воль и заставить того дрогнуть и отступить. План Победы стронцием пропах.

Наш крот, рискуя многим, подтвердил 4 августа 2016 года истины, о которых многие на Западе догадывались, но боялись произнести вслух. Западные политики должны запомнить эту дату. Теперь они предупреждены не маргинальным комментатором Пионтковским, а доверительным собеседником высших бонз режима свидетелем Венедиктовым. Западу бросил внешнеполитический вызов косящий под Гитлера субъект, вооруженный ядерным арсеналом. Это очень серьезный вызов. Его претензиям необходимо дать самый жесткий отпор и в то же время не допустить ядерной войны. Но прежде всего саму проблему надо признать, четко артикулировать и соответственно кардинально изменить модус общения с "партнером Владимиром". Бессмысленны и трагикомичны бесконечные встречи клинического буржуазного идиота Керри с регулярно покрывающем его как бог черепаху доминантным самцом Лавровым-Риббентропом. Речь идет об общении с потенциальным ядерным террористом, взявшем в заложники население своей собственной (вам, русским, на миру и смерть красна!) и десятка других стран (пусть попробуют в нас стрелять, когда мы будем за спинами женщин и детей!). С ним надо разговаривать. Но очень откровенно, предметно и на понятном ему языке. Да, у него было тяжелое детство. И юность, и зрелость, кстати, тоже. А вы попробуйте столько лет прослужить Володей-пробочником у надменного Собчака. Да, он весь соткан из чудовищных комплексов. Но он не похож на шахида.

Информация крота от 04.08.16 – важное послание и для российского общества. Если оно вообще существует, а не болтается подвешенным на чекистский крюк. Стечением обстоятельств во главе России (далеко не в первый раз) оказался маньяк, движимый своими девиантными комплексами и преследующий абсурдные внешнеполитические цели, не только ничего общего не имеющие с обеспечением безопасности страны, но и ставящие под угрозу само ее существование.

III. Свидетель Соловей

"Если раньше мы смотрели гадательно, как сквозь закопченное стекло, то сейчас все ясно и прозрачно. Я, к сожалению, скажу, что мы готовимся к масштабному конфликту. Мы хотели бы, чтобы он был скоротечным, но готовимся, по всей видимости, к масштабному. По-моему, это очевидно.

Стратегическая линия, которая выбрана, является предметом личного убеждения группы людей, которые определяют российскую политику, а не одного Владимира Владимировича. Это предмет их личного убеждения, даже если хотите, веры. Они уверены, что следование этой линии приведет Россию и их лично к успеху, они в этом не сомневаются.

В рамках их картины мира это глобальная игра, глобальная ставка. Россия сейчас получила уникальный шанс взять реванш за гибель Советского Союза. То есть можно переиграть историю, причем одним броском костей, понимаете?

Это колоссальный соблазн. У группы элиты, которая принимает решения, есть групповое внутреннее убеждение, что на нее возложена высочайшая миссия, причем мистического религиозного толка, да, переиграть мировую историю, и она этой миссии следует. В этом смысле она очень логично, очень последовательно и целеустремленно движется к своей цели, пока не натолкнется на непреодолимые препятствия".

Какой замечательный рембрандтовский "Ночной дозор" – МРТ скан больного сознания российской верхушки.

Если свидетель Венедиктов дословно подтвердил сценарную линию Плана Победы, вычисленного мной гадательно через закопченное стекло, то свидетель Соловей передал в своем донесении метафизику и эзотерику преступного замысла.

Сравните со сказанным 5 лет назад:

Эта повестка пока значительно скромнее: максимальное расширение "Русского Мира", распад блока НАТО, дискредитация и унижение США как гаранта безопасности Запада. В целом, реванш за поражение СССР в третьей (холодной) мировой войне, так же как вторая мировая война была для Германии попыткой реванша за поражение в первой. Получается столетняя война в четырех актах с эпилогом.

Логика тотального противостояния "Русского Мира" с Западом неудержимо ведет к условной "Нарве", как бы она ни называлась. Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением воль, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, несмотря на всё его колоссальное экономическое и военное превосходство, настолько притягателен и сулит такие головокружительные геополитические дивиденды, что вряд ли недофюрер недоимперии сможет избежать искушения.

И кроме своих ценнейших свидетельств (а не домыслов, в отличие от вашего покорного слуги) Соловей увековечил путинский План Победы блестящей и жуткой метафорой – переиграть историю одним броском костей.

Одним броском костей – одним ядерным ударом по одной из европейских столиц.

IV. В настоящей трагедии гибнет хор

При впечатляющем сходстве наших с коллегой зарисовок ментального состояния российской верхушки вдумчивый читатель, я полагаю, заметил одно различие. В подтексте свидетельства Соловья пульсирует текущее времени – тревожное предчувствие момента глобальной развязки, ожидание рокового броска костей.

Речь у нас шла о двух разных фазах реализации ППП. В 2014 году уже согласованный и четко осознаваемый узкой группой ключевых игроков План Победы был для них стратегическим контекстом для чрезвычайно увлекательной промежуточной операции – братского расчленения Украины. Вот сначала разберемся с Украиной, а затем... Но проект Новороссии провалился, они увязли в Лугандонии и стратегическая пауза затянулась на 5 лет.

И, наконец, они поняли, что окончательное решение украинского вопроса в духе российского имперского сознания невозможно без радикального решения проблемы Запада. Да, Запад никогда не будет воевать на стороне Украины. Об этом Президент США и Генеральный секретарь НАТО предусмотрительно заявили в первый же день российской агрессии. Но он будет помогать Украине, в том числе и военными поставками и в случае эскалации российской агрессии резко усилит антикремлевские санкции.

Покорение Украины невозможно сегодня без капитуляции Запада в целом. И дело не только в Украине, этой жемчужине российской "имперской короны". Счеты Кремля к Западу намного масштабней и мучительней. Запад всегда являлся экзистенциальным вызовом и угрозой правителям Кремля самим фактом своего существования как возможной исторической альтернативы.

Очарованные технологическими плодами Запада и жадно желающие ими овладеть (внедрить) наши ордынские цари-модернизаторы с животным страхом отвергали корни западной цивилизации, ее воздух, ненавистный им воздух Великой Хартии Вольностей, а не Великой Ясы.

И, наконец, ровно 80 лет назад самый кровавый из российских правителей, растоптав русский народ, начал свою грандиозную операцию "Ледокол" по уничтожению Запада. Она не удалась, и через 50 лет эта неудача привела к распаду созданной им второй империи Чингисхана.

А еще через тридцать лет его наследники-вырожденцы, унаследовавшие от него один Улус империи и ядерное оружие, "готовы повторить". Десятилетиями культивируемое историческое победобесие плавно переросло в победобесие live. И, кроме того, они не видят сегодня иного способа сохранения своей личной пожизненной власти и бессмертия во власти своей корпорации.

Посмотрите внимательно на выразительные физиономии последней генерации российских вождей – Путин, Патрушев, Герасимов. Эта тройка – "мозг" Плана Победы. Они слишком долго топтались в Украине. В результате наступил цейтнот в их основной партии. Все социологи, включая прокремлевских, единодушно прогнозируют массовый социальный протест в большинстве регионов России в конце года. Недовольство вызывает и внешнеполитический курс Кремля. Перекормленное истеричной антиамериканской пропагандой большинство населения выступает за нормализацию отношений с Западом. Нельзя идти на крупнейшую в мировой истории военную авантюру, оставляя под собой бунтующую страну. И, видимо, самый решительный из них – генерал армии Герасимов – сыграл на опережение:

"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам".

Фактически генерал ввел в стране военное положение, приравняв любой протест к военной измене и содействию врагу. Но самое страшное для нас и для всего мира другое.

Страшно, что эти три несчастных человека глубоко и страстно верят в тот бред, который они постоянно несут.

И в "Троянского коня", и в достигнутое ими после демонстрации нескольких мультиков "военное превосходство над США". И в то, что они попадут в рай, а все их противники просто сдохнут. Они первые павшие на своей гибридной четвертой мировой.

Кроме грядущих социальных волнений есть еще один фактор, заставляющий ядерных маньяков не затягивать с решающим броском костей.

Авторы ППП, надо отдать им должное, правильно определили самую важную и в тоже время самую уязвимую точку в системе обороны Запада. Вот уже 70 лет эта оборона держится на психологическом фантоме, если хотите. На вере друзей и врагов в действенность 5-ой статьи Устава НАТО. На решимости США защищать своих союзников по НАТО, жертвуя жизнями своих солдат, а может быть и своих мирных жителей. И если в годы холодной войны с СССР от американцев требовалась готовность умирать за Берлин и Париж, то сегодня верность 5-ой статье означает их готовность умирать и за Нарву, Клайпеду, Сувалки.

Эти союзнические обязательства, декларируемые 5-ой статьей, никогда не могли быть стопроцентно гарантированными. Но они всегда рассматривались потенциальным противником как весьма серьезные и советские вожди так и не решились испытать их прочность в Европе.

Соблазн проверить расширенную на Восточную Европу американскую готовность сражаться и умирать будоражит сегодня воображение в Кремле. Обрушение 5-ой статьи Устава НАТО означало бы Победу путинской Дзюдохерии в 4-ой мировой войне, реванш за поражение СССР в 3-ей и унизительный уход Запада из мировой истории. Униженный и побежденный Запад уже никогда не сможет стать привлекательной альтернативой.

Откровенный ядерный шантаж последовательно продолжается уже пять лет. На всех уровнях (эксперты, пропагандисты, официальные лица) Москва обращает к Западу свой гитлеровский вопрос из 30-х годов прошлого столетия: "Вы готовы умереть за Нарву (Данциг)?" Вы отважитесь выполнить ваши обязательства по статье 5 Устава НАТО, когда наши доведенные до отчаяния зеленые человечки отправятся в свой законный отпуск в балтийские республики, а за ними будут стоять наши ядерные силы, нацеленные на ваши города?

Для обрушения 5-ой статьи достаточно переформатировать в заданном ключе сознание всего нескольких человек. И прежде всего одного человека – Президента США. Если эта цель достигнута, то все материальные факторы военной мощи США – огромный военный бюджет, ядерные арсеналы, авианосцы, самолеты-невидимки, образцы самого совершенного в мире конвенционального оружия – превращаются в бессмысленные яркие погремушки.

И каким же невероятным немыслимым подарком судьбы, в который они даже сразу не могли поверить, оказался для кремлевских один американский спекулянт недвижимостью и телешоумен, который став кандидатом в президенты США, начал повторять на предвыборных митингах и дебатах их же излюбленные мантры:

"готовы ли вы, мои дорогие американские избиратели, умирать за Таллинн, этот пригород Санкт-Петербурга или за агрессивных черногорцев?" И уже как действующий президент он ни разу, несмотря на оказанное на него давление его министров, не выжал из себя ни единого слова о своей приверженности 5-ой статье Устава НАТО. Зато десятки раз давал понять, что при определенных обстоятельствах он не будет выполнять союзнические обязательства. И делает он это не потому, что когда-то хотел построить башню в Москве или безобразничал там в отеле. А потому что он действительно так думает, потому что абсолютное неприятие каких-либо американских обязательств по отношению к союзникам является сердцевиной его "внешнеполитического мировоззрения" America First. Какой к черту "русский агент", как это утверждают его хулители из Fake News?! Таких замечательных, таких идеологически мотивированных русских агентов в наше время уже не бывает. Суперполезный буржуазный moron.

И нескрываемое торжество внука Молотова-Риббентропа, прервавшего заседание Госдумы сообщением о победе Трампа, и последовавшее праздничное распитие депутатами шампанского имели под собой немалое основание.

Есть сфера, в которой просто слова президента США независимо от позиции других американских деятелей или институтов немедленно становятся действующим военно-политическим фактором. Это личное отношение президента США к НАТО и к статье 5-ой её устава, гарантирующей всем членам организации коллективную помощь в обороне против внешнего агрессора. Для прибалтийских стран гарантии НАТО в практическом смысле это гарантии США. А гарантии США – это гарантии президента США. Только президент может отдать приказ об использовании военной силы США для отражения агрессии против страны-союзника, входящей в НАТО. И ни Конгресс, ни кабинет, ни истеблишмент в целом не смогут заставить его действовать, если он по каким-то причинам предпочтёт бездействовать. Ну, может быть, потом его подвергнут импичменту за невыполнение его обязанностей, но пара стран НАТО к тому времени будут уже оккупированы, а остальная Европа стоять на коленях. Так примерно рассуждают в Москве. И это правда.

Но не вся правда.

Как это ни парадоксально, но после двух лет пребывания на посту Президента США воинствующего антиатлантиста Трампа психологическая решимость и военная готовность НАТО и США защищать страны Прибалтики от российского агрессора, угрожающего применить ядерное оружие, значительно выше, чем два года назад. Действие рождает противодействие. Американский военно-политический истеблишмент (ненавистное Трампу deep state) консолидирован в своем отношению к кремлевскому режиму как никогда прежде.

Как рассказал в своем доверительном интервью Бобу Вудфорду (незадолго до своего демонстративного ухода в отставку) министр обороны США Джим Мэттис, он стал рассматривать Москву как экзистенциальную угрозу США после того, как некие Russians предупредили его лично, что они будут готовы применить ядерное оружие в случае военного конфликта с НАТО в Прибалтике. Russians называют этот способ ведения войны "деэскалация через ядерную эскалацию". В Кремле и на Фрунзенской набережной рассчитали, что России надо ввязаться в прямое военное столкновение с НАТО в Прибалтике (что невозможно в Украине), а затем, повышая ставки, принудить ядерным шантажом Запад капитулировать.

Еще в 2014 году члены альянса договорились о размещении на постоянной основе на территории стран Балтии военных контингентов НАТО, включая американских военнослужащих. Размеры этих контингентов не имеют определяющего значения. Они не способны без подкрепления основными силами отразить масштабную российскую агрессию. Принципиален сам факт присутствия американских военнослужащих в балтийских странах. Они – живой щит не отражения агрессии, а её сдерживания, заложники-смертники, если хотите.

Их символическое и демонстративное присутствие является в логике Брюсселя и Вашингтона инструментом сдерживания потенциальной российской агрессии. Действительно, появление там первого вооруженного вежливого человечка и гибель первого американского солдата автоматически означало бы вступление Российской Федерации в реальную войну с США. У Кремля теперь не может быть сомнений, что в случае его агрессии, статья 5-я действительно сработает.

Еще несколько лет назад на этом, своего рода штабная игра Москвы и Вашингтона по одинаково понимаемым сторонами правилам сдерживания (deterrence), закончилась бы вничью.

Но сегодня, кремлевские живут совсем в другой реальности и совсем в другой логике. На заседании российско-американской "Группы Эльба" некие "ветераны советской разведки" заявили коллегам:

"Не думайте, что мы поставили крест на Эстонии, Латвии и Литве после того, как НАТО отправило туда горстку солдат".

Весь замысел ППП основан как раз на том, чтобы своей агрессией против одного из государств НАТО втянуть блок в масштабное военное столкновение, в котором тот полагается на свое конвенциональное превосходстве. А затем, резко повысив ставки до ядерного уровня миролюбиво призвать противника к прекращению огня и капитуляции. И Кремль не скрывает этого плана. Наоборот! Специально назначенные люди доверительно разъясняют его подробности американцам вплоть до министра обороны, чтобы заранее сломить у намеченной жертвы волю к сопротивлению.

В сфере ядерных вооружений, несмотря на все свои великолепные мультики, Москва не обладает никаким превосходством над США. В этой сфере вообще ничего принципиально не изменилось и никогда не менялось с 1962 года, когда Кеннеди и Хрущев, ужаснувшись своей возможности уничтожить обе страны, отшатнулись в последнее мгновение от края пропасти.

Есть только одно преимущество у наших с вами властителей, но решающее. Их злорадно торжествующая готовность пожертвовать десятками миллионов жизней своих и чужих граждан. Не верите? Посмотрите на лоснящееся лицо вождя Русского мира, когда он рассуждает с вожделением о ядерном ударе, который нанесет.

В Вашингтоне только начинают осознавать весь масштаб путинского Плана Победы и его угрозу человечеству. Первым открытым ответом американских военных теоретиков ядерным шантажистам стал доклад "A Strategy for Deterring Russian Nuclear De-Escalation Strikes".

ППП в нем взвешен и найден очень серьезным. Сравниваются различные варианты ответных военных действий, исключающие капитуляцию.

Месяцы, оставшиеся до выноса Трампа из Белого Дома, – опаснейший период в мировой истории. Тройка, убежденная, что при Трампушке ППП имеет гораздо больше шансов на успех, скорее всего решит приступить к его реализации, пока Трамп еще находится в Белом доме.

Но с началом горячей фазы войны будет актуализирована 25-ая поправка к Конституции США, позволяющая немедленно отстранить Трампа от власти.

Три православных мученика – рабы божие на галерах Владимир, Николай и Валерий – отправятся в рай, как и обещал один из них. А мы все просто сдохнем.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru