Новый Жилищный кодекс: в Минске изменят условия постановки на очередь 11 13.03.2019, 13:59

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Требования к молодым семьям значительно ужесточат.

Новая редакция Жилищного кодекса, которая принята Палатой представителей в первом чтении, ужесточает требования к желающим стать на очередь на жилье в столице. Такой вывод можно сделать на основании информации агентства «Минск-Новости».

Сейчас, чтобы молодой семье стать на очередь на жилье в Минске, ни у одного из супругов не должно быть недвижимости в столице (как в собственности, так и в пользовании).

Но новая редакция Жилищного кодекса предполагает, что теперь у них не должно быть недвижимости не только в Минске, но и в Минском районе.

По словам председателя постоянной комиссии «палаты представителей» по жилищной политике и строительству Юрия Дорогокупца, законопроект [о новой редакции Жилищного кодекса] принят парламентом в первом чтении, однако отдельные положения проекта расходятся с нормативными документами.