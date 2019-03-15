Видеохит: Пес следит за тем, чтобы девочка делала уроки

Видеохит: Пес следит за тем, чтобы девочка делала уроки2
- 15.03.2019, 13:00
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Китаец, живущий в городе Гуйян, научил собаку присматривать за его дочерью.
Во время выполнения домашнего задания девочка-подросток постоянно отвлекалась на телефон — потому отец и приставил к ней надсмотрщика, пишет segodnya.ua.
В ролике собака, стоя на задних лапах и положив передние на стол, следит за тем, чтобы девочка не доставала телефон.
Животное появилось в семье китайцев в 2016 году. Хозяин называет собаку очень послушной; она выполняет любые его команды. В середине ролика у собаки-надзирателя появляется напарница. Животные вместе продолжают наблюдать за школьницей.