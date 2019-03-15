В Сирии пропал майор российской армии 15.03.2019, 20:39

2,657

Майор Сухроб Каримов

фото с сайта vk.com

Минобороны РФ снова об этом не сообщило.

Накануне 23 февраля в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор в засаду попал УАЗ с российскими военнослужащими, рассказал русской службе Би-би-си родственник одного из них. Родителей майора Сухроба Каримова, который уже три недели числится пропавшим без вести, приглашали в военный госпиталь имени Бурденко сдать анализ ДНК, чтобы опознать тело погибшего.

В свою уже вторую по счету командировку в Сирию майор Каримов отправился летом 2018 года. В командировке он пробыл "то ли восемь, то ли девять месяцев", рассказал один из его родственников, пожелавший остаться анонимным.

35-летний Каримов служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде, постоянное место дислокации которой - село Екатеринославка Амурской области. Штатная должность - командир батальона. В столь долгую командировку майора отправили, поскольку он хорошо знал арабский язык и мог работать на месте переводчиком.

"Мы с 2001 года учились в Военном университете министерства обороны на военно-юридическом факультете, - рассказал один из сокурсников Сухроба Каримова. - Он был oдин из немногих, кто продолжил после выпуска служить в армии".

Свою военную карьеру Каримов начинал в Душанбе, в 2010 году газета министерства обороны "Красная звезда" опубликовала заметку про старшего инспектора ВАИ (военная автомобильная инспекция) 33-й военной комендатуры Душанбинского гарнизона старшего лейтенанта Каримова. Тогда он случайно оказался рядом с загоревшимся жилым домом и вынес из пожара восьмилетнего ребенка. "Я не совершил ничего героического. Так поступил бы каждый офицер", - рассказал о своем поступке Каримов корреспонденту "Красной звезды".

В июне 2018 года командующий Амурской общевойсковой армии генерал-майор Сергей Чеботарев в интервью той же "Красной звезде" рассказывал об уровне подготовки вверенных ему войск: "Среди батальонного звена лидируют мотострелковый батальон дислоцированной в Приамурье гвардейской мотострелковой бригады (командир батальона майор Сухроб Каримов)".

Последний раз Каримов звонил родственникам 22 февраля, после этого близкие от него новостей не получали. Через несколько дней родителям Каримова позвонили из министерства обороны.

В оборонном ведомстве родственникам Каримова рассказали, что он вместе с несколькими офицерами перемещался на УАЗике, который попал в засаду боевиков. "Это случилось в провинции Дейр-эз-Зор неподалеку от города Аль Маядин, - пересказывает сообщение военных собеседник... - Вместе с ним в машине были два полковника".

Родителей Каримова, которые живут на западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское, пригласили для сдачи ДНК в военный госпиталь имени Бурденко: "Военный прокурор сказал, что из Сирии привезли останки нескольких погибших и надо сделать анализы. Но буквально три дня назад им перезвонили и сказали, что ДНК не совпало. Так что скоро месяц будет, как он пропал без вести".

Родственник Каримова рассказывает, что к родителям домой приходил психолог от минобороны, но отец погибшего офицера прогнал его. "Вся семья военная, - говорит родственник Каримовых. - Его отец служил, а умерший несколько лет назад дядя Сухроба получил звание Героя России за то, что еще в начале 2000-х годов служил там же в Сирии военным советником по линии генерального штаба. И Сухроб был прирожденным военным: вечно рвался на передовую, я его знаю".

Первые сообщения о трагедии

Журналистам неизвестны имена офицеров, которые находились в одной машине с Сухробом Каримовым, когда он попал в засаду. Они направили запрос в министерство обороны с просьбой прокомментировать инцидент, случившийся в провинции Дейр-эз-Зор 22 февраля.

Сухроб Каримов учился на военного юриста

Фото: vk.com

Первым о трагедии в Сирии через две недели после случившегося сообщил украинский военный эксперт, депутат верховной рады от "Народного фронта" и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, который заявил, что "командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий".

По данным украинского депутата, в результате инцидента, случившегося 22 февраля, погибли четверо российских военнослужащих. "Среди погибших - полковник Альберт Омаров, командир 3-й отдельной бригады специального назначения, пункт постоянной дислокации которой находится в городе Тольятти", - заявил Тымчук. Он также утверждал, что погибший полковник "принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины".

Министерство обороны России это заявление Тымчука никак не прокомментировало и ничего не сообщало о трагедии в провинции Дейр-эз-Зор.

Министерство обороны России не в первый раз умалчивает о потерях среди российских военнослужащих на территории Сирии. В январе журналисты рассказывали о гибели в офицера сил специальных операций Максима Плетнева и военнослужащего 21-й гвардейской мотострелковой бригады Андраника Арустамяна. Оборонное ведомство никак не комментировало эти потери.

Оборонное ведомство последний раз официально признавало потери России в Сирии в начале осени 2018 года, когда 17 сентября сирийские ПВО по ошибке сбили российский Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

Всего с начала операции в Сирии в сентябре 2015 года министерство обороны России признало гибель там 108 военнослужащих. 41 военный погиб в первые два года операции, пока в декабре 2017 года Путин не объявил о выводе "значительной части" воинского контингента, объяснив это решение разгромом "наиболее боеспособной группировки международных террористов". За прошедший с этого момента год министерство обороны признало гибель еще 67 человек.