Крым с прикупом 1 Telegram-канал «СерпомПо»

16.03.2019, 20:01

1,214

Ждите иска от какого-нибудь Ивана Ивановича, имеет право.

«Конкретные физические и юридические лица могут обращаться в Международный третейский арбитраж», требуя возмещения «ущерба» от «действий Украины в Крыму за годы пребывания полуострова в ее составе».

Юбилейно-пропагандистскую глупость председателя Госдумы РФ Володина углубляют и расширяют. Правда, понимают, что такие иски ни от аннексированного Крыма, ни от нарушившей международные договоры РФ никто не примет. Хотят зайти через граждан, а для начала подсчитать ущерб от действий Украины, которая «лишила Крым права на развитие».

Ну, так и обращайтесь к тем, кто лишил. Для начала к Януковичу, он же у вас под боком! Пусть поделится своими золотыми батонами.

А еще ждите теперь реальных исков к России, причем не от граждан и юрлиц, а от государств, для начала стран Балтии. Они и ущерб уже давно посчитали. Российские власти, помнится, смеялись и говорили, что подобные иски не имеют ни малейшей перспективы. Ну, начните судиться за Крым и сразу увидите перспективу встречных претензий.

Что же касается лишения права на развитие – бойтесь собственных граждан. Поезжайте по стране, посмотрите на разбитые дороги, закрытые заводы, аварийное жилье, опустевшие деревни и опустившихся от беспросветной многолетней нищеты россиян. И ждите иска от какого-нибудь Ивана Ивановича. Имеет право.

Telegram-канал «СерпомПо»