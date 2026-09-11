Компьютерные мыши популярного бренда запретили в Беларуси

Компьютерные мыши популярного бренда запретили в Беларуси14
- 11.09.2026, 2:59
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В устройствах обнаружили свинец.
В Беларуси запретили компьютерные мышки китайского бренда Hoco.
В реестр опасной продукции попали четыре модели: GM25, GM28, GM31 и GM34.
Проверка выявила превышение опасных веществ в однородных материалах. В образцах обнаружили свинец. При норме не более 0,1% (1000 мг/кг) его концентрация в припое составила от 2,51 до 3,94%. Производитель – Hoco Technology Development Co., Ltd (Китай).
В отношении этой продукции введен запрет на реализацию, ввоз и обращение.