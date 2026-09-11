закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Компьютерные мыши популярного бренда запретили в Беларуси

14
  • 11.09.2026, 2:59
  • 7,108
Компьютерные мыши популярного бренда запретили в Беларуси
Иллюстрационное фото

В устройствах обнаружили свинец.

В Беларуси запретили компьютерные мышки китайского бренда Hoco.

В реестр опасной продукции попали четыре модели: GM25, GM28, GM31 и GM34.

Проверка выявила превышение опасных веществ в однородных материалах. В образцах обнаружили свинец. При норме не более 0,1% (1000 мг/кг) его концентрация в припое составила от 2,51 до 3,94%. Производитель – Hoco Technology Development Co., Ltd (Китай).

В отношении этой продукции введен запрет на реализацию, ввоз и обращение.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар