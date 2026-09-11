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В Госдуме призвали россиян отказаться от iPhone и техники Apple

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  • 11.09.2026, 3:00
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В Госдуме призвали россиян отказаться от iPhone и техники Apple
Иллюстрационное фото

Apple прекратила официальные продажи техники в России вскоре после начала войны в Украине.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» призвал россиян отказаться от покупки техники Apple, поскольку компания, по его словам, в любой момент может дистанционно заблокировать устройство. «Конечно, платить огромные деньги за гаджет, который компания Apple может в любой момент превратить в кирпич, я считаю, опрометчиво. Просто рискованно и можно потерять деньги. Мы видим, как многие западные сервисы, и в первую очередь американские, делают постоянно какие-то подлянки и гадости нашим гражданам», — сказал он, отметив, что против России регулярно вводятся новые санкции.

Свинцов посоветовал россиянам постепенно переходить с продукции Apple на «какие-то более универсальные устройства». «Поэтому, конечно, я хотел бы порекомендовать нашим гражданам с осторожностью покупать технику Apple, потому что она может быть дистанционно просто заблокирована. Мне кажется, нашим гражданам пора переходить на какие-то более универсальные средства. И от техники Apple потихоньку, наверное, от нее отказываться», — заключил депутат.

Apple прекратила официальные продажи техники в России вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину, одновременно ограничив работу Apple Pay и других сервисов. Несмотря на официальный уход компании с российского рынка, новые модели iPhone продолжают поступать в страну через параллельный импорт и частных поставщиков.

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, обязывающий производителей и поставщиков гаджетов, которые продаются на территории страны, устанавливать отечественный магазин приложений RuStore и госмессенджер Мах, однако Apple отказалась это делать. В связи с этим в начале августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело дело против американской корпорации. Как говорилось на сайте ФАС, ранее служба выдала Apple предупреждение о необходимости устранить «дискриминационные условия» для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке российского ПО на устройствах с iOS.

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