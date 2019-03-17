Медитация – 41 1 Игорь Яковенко

17.03.2019, 22:04

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ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

Фото: day.kiev.ua

Оккупационная пятилетка.

Пять лет назад Россия оккупировала Крым. Сегодня поговорим об этом событии, которое разделило историю современных России и Украины на две части: до Крыма и после. Это во многом 4 разные страны. События пятилетней давности станут немного более понятными, если их пропустить сквозь мысли двух людей:

"Любовь к родине не знает чужих границ". Станислав Ежи Лец

"Границы России нигде не заканчиваются". Владимир Путин

Доля шутки и сарказма в каждой шутке зависит, в том числе, и от автора, его личности и статуса. Афоризм Ежи Леца пахнет горькой сатирой. От шутки Путина воняет кровью и порохом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, посвященном пятилетию оккупации Крыма предложил обязать Украину компенсировать экономические потери от нахождения в ее составе:

"Через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет". Вячеслав Володин.

К моменту записи данной программы конкурс пародий и шуток на это выступление спикера Госдумы в основном завершился. Приведу наиболее типичные:

"Вячеслав Володин потребовал компенсацию за 2000 лет оккупации Крыма с греков, римлян, турок, болгар, армян, монголов, литовцев, венгров, скифов, сарматов и киммерийцев". Сергей Беседин, писатель из Новосибирска.

"Следующим шагом они выкатят претензии Германии за Калининградскую область, потом Японии за острова и тек далее. Эта сладкая парочка может докопаться до ханов Тохтамыша и Батыя и разденет Монголию до тугрика за 200 с лишним лет творимого беспредела на нашей земле". Николай Травкин, бывший политик, ныне народный блогер.

На меня сильное впечатление произвела идея потребовать компенсацию от Украины "через наши европейские парламентские структуры". Володин, видимо, забыл, что еще в апреле 2014 года делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса за оккупацию Крыма, а Россия в ответ отказалась платить взнос и принимать участие в работе ПАСЕ.

В целом идея обратиться за компенсацией от Украины в европейские структуры по поводу Крыма напоминает попытку бандита, угнавшего автомобиль, обратиться в полицию с жалобой на то, что у угнанного автомобиля барахлят карбюратор и стеклоочистители.

Характерно, что они не шутят. Там уже создана комиссия, которая будет подсчитывать ущерб. Человек по фамилии Аксенов, псевдоним – Гоблин, который вот уже 5 лет возглавляет оккупационную администрацию Крыма, всерьез рассуждает, что в этой комиссии будут "присутствовать юристы-международники", и что "практики такой не было, нужно все правильно оценить". Тут Гоблин, конечно, прав: практики, чтобы грабитель обращался к ограбленному с иском на ненадлежащее содержание украденного имущества, действительно, не было. Тут Россия впереди планеты всей.

Тут ведь что важно. То, что говорит Володин – сущий идиотизм, но назвать его идиотом было бы неправильно. Этот человек не есть мыла и не сует ложку в ухо за обедом. Значительную часть своего громадного состояния Володин предусмотрительно оформил на маму-пенсионерку, которая всю жизнь проработала учительницей начальных классов, а выйдя на пенсию, оказалась невероятно крутым бизнесменом. Володин отлично почувствовал те изменения, которые произошли в России после оккупации Крыма. Понял, что в атмосфере угара можно нести любую чушь, говорить, что "Россия – это Путин" или вот это, последнее, про компенсацию от Украины. Это психология осажденной крепости, когда тебе важно, что о тебе думают "свои", а чужим не только можно, но и необходимо показывать голый зад, и это не стыдно, а почетно. Тут, правда, есть одна ловушка: при изменении ситуации фотографии голого зада, который все эти условные володины показывают чужим, могут стать их главным портретом, визитной карточкой и заменить фотографии на всех документах. А ситуация, похоже, уже меняется.

Данные свежего опроса ФОМ свидетельствуют, что:

число россиян, считающих присоединение Крыма к России полезным, снизилось с весны 2015 года к марту 2019 года с 67% до 39%

Главным итогом оккупации Крыма стали изоляция, санкции, холодная война и глубочайший, беспросветный экономический кризис. Профессор МГУ Наталья Зубаревич оценивает вложения России в Крым и Севастополь как минимум в 1,5 триллиона рублей, то есть в $ 22 миллиарда. Ту же цифру приводит и старший научный сотрудник института Брукингса Сергей Алексашенко.

"Очень грубо – по 10 тысяч рублей с каждого российского гражданина, включая беспомощных стариков и младенцев. Или расходы федерального бюджета на образование на протяжении двух лет. Или расходы на здравоохранение на протяжении трех лет. Или расходы на культуру на протяжении 15 лет. Или финансирование Российской академии наук в течение 357 лет". Сергей Алексашенко.

Итак, потери путинской России: 1,5 триллиона рублей на содержание Крыма, рост миграции с 2013 года в 2 раза, холодную войну и санкции. А еще путинскую Россию и всевозможных володиных ждет сюрприз. Когда путинский режим достаточно ослабнет, обитателей Кремля станут рвать. Зубами и когтями. И это будут не Явлинский, не Каспаров и не Касьянов и не Бабченко на белом "Абрамсе". Это будут люди, похожие на тех, что сейчас объединились под черно-желто-красными знаменами с лозунгами: "За Россию! Справедливость! Новый курс!". Просто посмотрите на эти лица собравшихся вместе Игоря Гиркина-Стрелкова, Всеволода Чаплина, Сергея Удальцова, Калашникова и прочих. Просто послушайте, что они говорят.

Эти люди будут рвать Путина за то, что он недостаточный фашист и мракобес и ему сильно повезет, если он доживет до Гааги.

Игорь Яковенко, blogspot.com