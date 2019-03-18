Как дела у наших медиков? 4 Дарья Лис, «Радыё Рацыя»

18.03.2019, 14:59

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В Беларуси профессионалы не востребованы.

Это Беларусь, детка! Совсем не удивляет нехватка медиков и в городе, и на селе. Доктор-пенсионер - нормальная ситуация. Ситуация, которая «добавляет» уверенности пациенту...

Доктор на пенсии может не переживать из-за потери рабочего места. По той простой причине, что молодые специалисты довольно быстро теряют интерес к работе. Ожидания молодого специалиста не совпадают с реалиями и требованиями к нему со стороны государства, общества, пациентов... Кто-то находит баланс и остается, а кто-то навсегда уходит в платные медицинские центры или уезжает из Беларуси. Более 3 тысяч вакансий для врачей-специалистов по состоянию на март 2019-го. Настораживает, правда?

Пожалуй, такую огромную дыру в кадрах нельзя закрыть одними пенсионерами, бросив их на амбразуру. Ситуация тревожная. На днях министр здравоохранения Валерий Мурашко рассказывал, что будут делать медицинские чиновники, чтобы удержать врачей дома и удержать их от эмиграции. Прозвучало слово «заинтересовать». Пообещал министр и зарплаты повышать, и доплаты за специфику работы вводить...

К сожалению, все красивые слова в адрес медиков остаются красивыми словами на фоне громкого «дела медиков». Очень трудно будет молодому доктору понять, зачем работать на две ставки, брать ночные дежурства, делать карьеру и повышать мастерство, если потом ты окажешься на скамье подсудимых и в тюрьме. Недавно уважаемый хирург, а сегодня - простой уголовник. Сегодня ты - никто. Добавьте сюда конфискацию имущества и стресс для всей семьи.

Возможно, это статистическая ошибка - наш дефицит медиков? Так просто их выбрасывают из профессии и «сплавляют» в места не очень отдаленные. Так просто говорят «прощай!» будто в очереди стоит дюжина академиков и талантливых хирургов... Взятки, говорите? Вопрос спорный и нерешенный. Дефицит мозгов - факт бесспорный.

Профессионалы не востребованы дома? Вопросов нет - есть места, где ими разбрасываться не будут. И это не колония усиленного режима, господа.

Дарья Лис, «Радыё Рацыя»