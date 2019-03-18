Александр Глеб о шансах в квалификации Евро-2020: Настроение боевое

Александр Глеб о шансах в квалификации Евро-2020: Настроение боевое6
- 18.03.2019, 18:03
Полузащитник сборной Беларуси поделился своими ожиданиями от квалификации.
Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением о шансах на успешное выступление в квалификации Евро-2020, пишет "Трибуна".
– Нормальное боевое настроение у всех, травм нет, это хорошо. У многих сезон уже начался, поэтому все, в оптимальных кондициях. Будем стараться выжать максимум.
- Что можете сказать о своих кондициях?
– Нормальное хорошее физическое и моральное состояние.
- Насколько важен этот отбор? Чувствуется, что сейчас начнется новая история в белорусском футболе?
– Он так же важен, как и предыдущие. А там посмотрим…
- Наша сборная самая возрастная в Европе. Как относитесь к этой информации?
– Да никак. Не анализирую даже. Тренер вызвал, буду делать все, что от меня зависит.
- Насколько тяжело начинать с двух выездных встреч?
– Всегда тяжело, когда топовые команды попадаются. На групповой стадии нам никогда не везло с соперниками. Хоть бы раз попасть в одну группу с Россией. Но всегда попадаем с Францией, Испнией, Германией, Голландией. Конечно, тяжело будет. Но будем стараться, может получится реализовать какие-то стандарты.
После спада у сборной Голландии очень классное поколение. Трудно будет, – сказал Глеб.