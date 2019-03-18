Кто в итоге пришел на пресс-конференцию к Бабичу?5
- 18.03.2019, 23:13
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Независимые интернет-СМИ страны отказались туда идти.
В Минске в помещении «Спутника» состоялась пресс-конференция российского посла Михаила Бабича. Ведущие интернет-СМИ страны отказались туда идти вследствие заявленной темы: «годовщины присоединения Крыма к России».
Накануне появилась информация, что государственным СМИ запретили приходить на конференцию, но это оказалось правдой лишь частично — на самом деле представители государственных СМИ присутствовали, но не задавали никаких вопросов и в итоге не дали никакой информации, пишет nn.by.
Кто в итоге принимал участие в пресс-конференции? Перечислим всех, кто задавал вопросы. Cледует сказать, что значительных белорусских СМИ среди них не было.
Таким образом, вопросы задали:
— Белорусская служба российского агентства «Интерфакс».
— Россиянин Семен Уралов, который презентует себя главой «союзного портала» СОНАР-2050.
— Алексей Дзерман, редактор «Имхоклаба».
— Российская газета «КоммерсантЪ».
— Собственно сам «Спутник».
— «Международное общественное объединение «Русь единая» «с одноименным порталом».
— Андрей Сыч, румоловец из Гомеля, который представлял «Наш Гомель» — сайт, деятельность которого, как можно предполагать, ведется за деньги российских фондов. Собственного контента на нем мало.
— Журналистка канала «112 Украина». Она уточнила, а зачем вообще вот это все.
— Корреспондент «Настоящего времени» (видеопроект «Голоса Америки») Серж Харитонов.
— Неизвестный в журналистских кругах сайт «Евразийское партнерство».
— Пророссийский активист Артем Агафонов.