Фотофакт: Рассерженные жители Слонима вышли на Марш 4 19.03.2019, 11:05

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Фото: «Радыё Свабода»

Два года назад сотни слонимцев вышли на акцию протеста против налога на «тунеядство».

19 марта 2017 года в Слониме прошла акция протеста против декрета №3. Несколько сотен человек вышли на главную площадь Слонима и пошли шествием в горисполком.

Люди поговорили с чиновниками и приняли жесткую резолюцию с требованием провести экономические реформы и свободные выборы. Люди были возмущены тем, что за последние годы в городе закрылся ряд предприятий.

Стоит отметить, что прошло два года, но проблемы людей так и не решились и не решаются.