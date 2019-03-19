Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси 11 Андрей Санников, UpNorth

19.03.2019, 11:42

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У Запада есть инструмент для влияния на диктатора.

Недавно Беларусь вновь стала привлекать внимание мирового сообщества. На этот раз как возможная жертва российской агрессии. Вдруг международная пресса стала упоминать Беларусь и выражать беспокойство, что Кремль оказывает давление на правящий режим, что может означать возможный аншлюс.

Знаменательно, что причиной обеспокоенности является не ужасающая ситуация с правами человека в стране в условиях диктатуры, а судьба самой диктатуры, которой угрожает более опасный соседний тиран.

Тот факт, что Лукашенко уже 25 лет незаконно цепляется за власть и что именно он создал все условия для того, чтобы Кремль в любой момент мог поглотить Беларусь, просто игнорируется. А ведь именно Лукашенко подписал все соглашения о создании так называемого “союза” с Россией, а затем в соответствии с этими соглашениями, как публичными, так и серетными, занялся уничтожением белорусской идентичности всеми возможными способами. Сегодня говорить по-белорусски в Беларуси в общественном месте, за пределами языковых гетто, которым режим позволяет существовать, - это акт личного мужества.

Да, действительно, Кремль угрожает независимости Беларуси, представляет собой реальную угрозу существованию Беларуси как суверенного государства. В этом нет никаких сомнений после вторжения России в Грузию в 2008 году и аннексии грузинских территорий, и, тем более, после российского вторжения в Украину и аннексии украинского Крыма.

Нет никаких сомнений, что Лукашенко – мелочный торговец, способный продать нашу независимость и уж никак не способный защитить ее, не говоря о том, чтобы за нее сражаться. Последний диктатор Европы хорошо известен своей ненавистью к национальной идентичности страны, которую он уже столько лет держит в заложниках. Для него Беларусь – это не Родина, которой нужно гордиться, а способ обогащения и удовлетворения инстинктов.

На самом деле независимость Беларуси – вопрос международной безопасности. Независимость Беларуси стратегически слишком важна для Европы и мира, чтобы отдавать ее на откуп двум тиранам, Путину и Лукашенко. Ее необходимо защищать международными усилиями, и никак не путем защиты режима, который угодливо предоставляет территорию Беларуси Кремлю каждый раз, когда тот хочет пригрозить Западу, например, крупными военными маневрами типа “Запада”.

Помочь Беларуси можно, оказав поддержку внутри страны тем принципам и ценностям, на которых строится демократический мир, а не репресивному режиму, который представляют угрозу этим ценностям.

Достойно сожаления, что Запад, похоже, ослабил свое присутствие в Беларуси, оставив после себя только горстку “полезных идиотов” и прирученный дипкорпус в Минске.

К большому сожалению, прикрываясь геополитическими интересами, которые якобы требуют не замечать диктатуры, Запад открыто поддерживает Лукашенко, тем самым увеличивая уязвимость Беларуси перед агресивным Кремлем.

Не так сложно понять, что между независимостью Беларуси и режимом Лукашенко не может быть знака равенства.

Уяснив это и сложив два и два, можно сделать следующий шаг: реально поддержать независимость Беларуси. Лукашенко сегодня всеми силами сопротивляется реформам, что означает для Беларуси скорое банкротство, но ему позарез нужны деньги, он слезно просит их у Запада.

Вот вам и инструмент. Не сложно связать помощь Запада с укреплением независимости Беларуси и выдвинуть соответствующие условия. А условия простые: прекратить репрессии против оппозиции, независимой прессы, гражданского общества и всех борцов за свободу, которые на самом деле остаивают независимость Беларуси.

Так называемая “мягкая безопасность” должна быть приведена в соответствие с собственно безопасностью, для того чтобы избежать противоречий. Парадоксально, что НАТО, сознавая потенциальную угрозу с территории Беларуси, укрепляет свой военный потенциал на восточной границе Евросоюза, а те же члены НАТО в рамках Евросоюза порой отказываются признавать существующие угрозы и пытаются заигрывать с диктатором, который эти угрозы и создает.

Одним из свежих примеров таких противоречий являются планы Евросоюза инвестировать где-то 1 миллиард евро в улучшение состояния дорог в Беларуси, а в то же время некоторые украинские источники с тревогой отмечают, в Беларуси недавно построили 96 км дорог в лесном заповеднике близ Украины, которые могут служить для подвоза солдат, оружия и техники к украинской границе.

Или возьмем недавнее расследование проекта расследований организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), в котором говорится, что закупленное Беларусью электронное оборудование за деньги Евросоюза применяется для давления на противников режима.

Когда Лукашенко через своих эмиссаров просит денег в западных столицах для того, чтобы защитить независимость Беларуси, необходимо понимать, что это блеф и прямо говорить об этом. Реальную помощь независимости Беларуси необходимо оказывать только на жестких условиях защиты ценностей.

Если не будет значительных инвестиций в независимость Беларуси, то под угрозой окажется региональная безопасность. Если помощь Евросоюза Беларуси не будет привязана к ценностям и не будет обусловлена отсутствием репрессий и уважением прав человека, то она лишь поспособствует усилению угрозы с востока.

Андрей Санников, UpNorth (Канада)

руководитель фонда “Европейская Беларусь”