В магазинах Барановичей обнаружили крымский чай с кишечной палочкой 5 19.03.2019, 14:38

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Это тот же чай, который входил в паек донора крови в Минске, только рассыпной, а не в пакетиках.

В Барановичах из продажи в магазинах изъяли травяной чай "Крымский букет" "Общеукрепляющий" и "Успокаивающий" производства севастопольской компании "Добрыня-Дар". Как сообщили «Еврорадио» в Брестской областной инспекции Госстандарта, он не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

В крымском чае специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, завышенное содержание плесени и завышенное содержание дрожжей.

По итогам проверки травяной чай "Крымский букет" "Общеукрепляющий" и "Успокаивающий" запрещен к ввозу и обращению на территории Беларуси.

Как сообщали СМИ, не рассыпной, а пакетированный чай London Tea Club производства "Добрыня-Дар" входил в пищевой набор, который каждый донор получает при сдаче крови в Городском центре трансфузиологии при минской клинической больнице №6. Поставки происходили официально — через тендеры на сайте государственных закупок.