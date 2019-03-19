В магазинах Барановичей обнаружили крымский чай с кишечной палочкой

В магазинах Барановичей обнаружили крымский чай с кишечной палочкой5
- 19.03.2019, 14:38
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Это тот же чай, который входил в паек донора крови в Минске, только рассыпной, а не в пакетиках.
В Барановичах из продажи в магазинах изъяли травяной чай "Крымский букет" "Общеукрепляющий" и "Успокаивающий" производства севастопольской компании "Добрыня-Дар". Как сообщили «Еврорадио» в Брестской областной инспекции Госстандарта, он не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".
В крымском чае специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, завышенное содержание плесени и завышенное содержание дрожжей.
По итогам проверки травяной чай "Крымский букет" "Общеукрепляющий" и "Успокаивающий" запрещен к ввозу и обращению на территории Беларуси.
Как сообщали СМИ, не рассыпной, а пакетированный чай London Tea Club производства "Добрыня-Дар" входил в пищевой набор, который каждый донор получает при сдаче крови в Городском центре трансфузиологии при минской клинической больнице №6. Поставки происходили официально — через тендеры на сайте государственных закупок.