«Баста»: В Полоцке родственник «депутата» использовал рабский труд 40 человек 14 20.03.2019, 12:29

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Иллюстрационное фото

Милиция во время проверки встала на сторону семьи «законодателя».

«Депутаты» и их родственники берут пример с Лукашенко, не гнушаясь использовать рабский труд и по возможности «кинуть» на деньги. Об одном из подобных случаев телеграм-каналу «Баста» рассказал читатель из Полоцка Евгений Парчинский.

Фирма «Крип» заключила договор с директором ООО «Савико» Александром Гуйвиком, взявшись за проведение ремонтных работ на нескольких объектах заказчика. Среди них — частный дом, квартира, баня. Сумма, озвученная в договоре в качестве оплаты, составила примерно 200 тысяч долларов.

На объектах трудились около сорока человек. По окончании работ рассчитываться с ними никто не стал.

Директор фирмы Дмитрий Скрипочкин обратился в Полоцкий РОВД с просьбой расследовать факт мошенничества. Полученный ответ, мягко говоря, удивил: «В ходе проверки установлено, что в действиях Гуйвика А.В. отсутствует состав преступления, <…> а все действия заявителя носили безвозмездный добровольный характер».

То есть, по мнению начальника РОВД, собрались сорок рабочих и решили: «А давайте ка мы потрудимся несколько месяцев бесплатно. Семьи подождут, для них еще когда-нибудь заработаем. Почему бы пока не помочь хорошему человеку?»

Ответ начальника РОВД объясняется просто: бывшая супругу Александра Гуйвика Наталья является «депутатом палаты представителей», в которой, кстати, возглавляет Постоянную комиссию по законодательству. Ну а все объекты, на которых проводились работы, оформлены на их дочь Ольгу. Ну а то, что последняя — одноклассница проводившего проверку и.о. начальника ОБЭП Полоцкого района Ермакова, - это, конечно, совпадение.