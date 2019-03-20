Белорус на круизном лайнере: Полгода работал официантом за $1800 в месяц 3 20.03.2019, 13:29

1,768

Наш земляк начал необычную карьеру в Рио-де-Жанейро.

«Я работал за границей 6 месяцев и 6 дней беспрерывно. Работал на круизном лайнере официантом», — необычную для белорусов историю трудовой миграции рассказал читатель tut.by Станислав.

— Совершенно случайно в моей жизни произошла череда событий, приведших к увольнению с последнего места работы. И вот через некоторое время после начала активных поисков чего-то нового на мою почту пришло письмо от рекрутинговой компании, которая занимается помощью в устройстве на работу именно на лайнеры. Поначалу я проигнорировал это письмо, как обычный спам, но что-то меня в нем зацепило, и я позвонил по номеру, который был там указан. Далее собеседования: одно в Минске, потом — в Санкт-Петербурге. И мне говорят, что я подхожу.

Больших трудов стоило мне убедить родителей в разумности этого шага. В течение нескольких месяцев я получил американскую визу, съездил в Одессу для недельных подготовительных курсов моряка, прошел все медобследования, и мне сказали, где я буду присоединяться к кораблю. Это был Рио-де-Жанейро. Изначально было сложно в это все поверить. И вот я в самолете до Москвы, потом пересадка в Амстердаме и долгий путь в Бразилию (за билет выложил кровных $ 1150). Далее отель, и на следующий день — корабль.

Поначалу было очень сложно. Я думал раньше, что английский знаю на хорошем уровне. Первый же день на корабле показал, что нет. Первые три недели я сгорал от стыда от своего косноязычия. Но со временем, конечно же, привык. На протяжении всего моего контракта я видел двух белорусов, 11 украинцев, восемь русских. Все остальные 600 человек экипажа были представителями всех национальностей планеты. Всего я насчитал за раз 25 национальностей. Маршрут моего 6-месячного плавания был преимущественно по Южной Америке, за это время я успел ее обогнуть 3 раза. Даже удалось повидать пингвинов.

Моя зарплата зависела от того, насколько наши пассажиры были удовлетворены сервисом. Но в среднем это было около $ 1800. Один раз я получил минимум — $ 1600. Зарплата выплачивается на карту после каждого круиза. Проживание и питание бесплатное, но есть одна большая статья расходов — его величество интернет. На корабле спутниковый интернет, который ловит в любую погоду в любом месте. Но стоит он прилично: $ 5 за 85 Мб. Хватает только на переписку в мессенджерах и редкие звонки. Одно случайное открытие инстаграма — и можете сразу покупать новый пакет интернета. На интернет, алкоголь, различные мелочи типа бритвы или сигарет я тратил ежемесячно $ 200. И это еще очень экономно, многие тратят гораздо больше.

На корабле очень строго с расизмом и харассментом (обзывательствами и, не дай бог, физическим насилием). Сразу же едете домой, невзирая на чины и заслуги. На моих глазах поехал домой парень, который разнимал толкающихся поваров. Причем были свидетели, что драки не было, но таковы правила. И если тебя уволили с корабля, дорога на море тебе уже закрыта во всех компаниях.

Работаешь на корабле без выходных, все 6 месяцев, минимум 10 часов в день. Через месяца три уже не хватает времени на сон, тебе всегда мало, и начинается хронический недосып. На четвертый месяц начинаешь так скучать по дому, что хочется лезть на стены. Многие не выдерживают и уезжают, это называется там «эмердженси». В таком случае билет домой ты оплачиваешь из своего кармана.

Соотношение девушек и парней примерно одинаковое, порой удивляешься, откуда у девушек вообще берутся силы работать наравне с тобой, когда ты и так уже на пределе и валишься с ног.

Понравилось ли мне? Да. Поеду ли еще? Нет. Полезный ли опыт в жизни? Очень. Заработал ли на квартиру за контракт? — Нет.