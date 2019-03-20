Российскому олигарху Керимову предъявили новые обвинения во Франции 20.03.2019, 14:01

Сулейман Керимов

Они связаны с делом об уклонении от уплаты налогов.

Прокуратура Ниццы вновь заподозрила российского сенатора Сулеймана Керимова в уклонении от уплаты налогов, сообщает газета Nice-Matin.

По данным издания, новые обвинения в отношении Керимова связаны с делом об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Франции.

Керимова несколько дней назад вызвали в Ниццу, где предъявили обвинения. Суд назначил ему залог в 20 миллионов евро и не стал как-либо ограничивать его свободу.

Напомним, российский сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чье состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов, был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу через подставные компании. Его также подозревали в незаконном ввозе во Францию от 500 до 750 млн евро.

Впоследствии Керимов был освобожден из-под стражи под залог в 40 миллионов евро. Олигарх жил в Альпах под подпиской о невыезде и несколько раз приезжал в Россию с разрешения суда.

В июне 2018 года французский суд снял с Керимова обвинения.