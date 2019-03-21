Владимир Зеленский объяснил, какие компромиссы он допускает по Крыму и Донбассу 15 21.03.2019, 12:53

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Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины ответил на вопрос об оккупированных территориях.

Шоумен Владимир Зеленский, самый рейтинговый кандидат в президенты Украины, рассказал журналу Новое время о том, какие компромиссы в вопросе возвращения Крыма и Донбасса он считает приемлемыми.

"Можно рассматривать культурно-языковые особенности этих регионов, - полагает Зеленский. - А что касается всего остального - если бы они остались со свободной и независимой Украиной, то уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда‑нибудь смогут иметь в РФ".