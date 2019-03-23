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В Польше построят новое хранилище техники НАТО

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  • 23.03.2019, 12:15
Фото с сайта newsader.com

Североатлантический альянс укрепляется в Польше, чтобы дать отпор России в случае необходимости.

В Польше планируют построить новый военный объект, на котором будет храниться американская техника. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет liga.net cо ссылкой на The Wall Street Journal.

Новое хранилище начнут строить в районе аэродрома в Повидзе уже этим летом. На нем будут храниться американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы, нужные, чтобы дать отпор России, пожчеркивает издание

Стоимость строительства оценивается в $260 млн.

Объект необходим для укрепления военного присутствия США в Польше, объяснил Столтенберг.


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