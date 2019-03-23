В Литве зубры целыми стадами бегают через железную дорогу 1 23.03.2019, 20:33

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Иллюстрационное фото

Огромное стадо зубров оказалось на рельсах недалеко от Шилайняйского вокзала.

В Литве зубры, живущие в Кедайняйском районе, создают реальную проблему для движения транспорта. Стадо животных на этой неделе видели у магистрали А8 Паневежис — Аристава — Ситкунай. Сначала зубры прогуливались вдоль дороги, а потом вышли на железнодорожное полотно, пишет delfi.lt.

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Огромное стадо оказалось на рельсах неподалеку от Шилайняйского вокзала. Машинист, который проезжал на тепловозе, вынужден был остановиться и включить сирену. Когда зубры услышали пронзительный звук, то испугались и убежали от железной дороги.

Об опасности от зубров говорят и фермеры. Они видели в этом районе два стада животных, которые не раз переходили автостраду.