10 популярных заблуждений о рыцарских доспехах 2 24.03.2019, 9:44

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Специалисты развенчивают исторические мифы.

Рыцаря в неудобных тяжелых доспехах водружали на коня-битюга с помощью специального крана. На врага неслись всадники в доспехах, а их шлемы были украшены фантастическими фигурами драконов, львов и прочей живности. Рыцари гибли под выстрелами первых, еще несовершенных, фитильных ружей. Все это исторические мифы, которые мы собираемся разоблачить, пишет издание warhead.su.

1. Рыцарские доспехи были очень тяжелыми и неудобными

Все рассказы о рыцарях, которые не могли забраться в седло без помощи оруженосца или не могли самостоятельно встать, если их сбивали с лошади, — не более чем миф.

Источник: warhead.su

Рыцарские доспехи от ранних кольчужных до поздних лат позволяли достаточно свободно двигаться и не просто сражаться, а совершать конные и пешие трюки, которые сейчас сочтут акробатикой.

Поздние доспехи эффективно распределяли тяжесть брони по всему телу, и поэтому вес лат ощущался значительно меньшим, чем был в действительности.

Вот чтобы облачиться в полный рыцарский доспех, была весьма желательна помощь слуги. Ведь застегнуть множество ремешков и завязок, крепивших элементы брони, одному человеку часто было затруднительно, особенно если это требовалось сделать быстро.

Кстати, полный вес боевого доспеха очень редко превышал 30 килограммов.

2. Полные рыцарские доспехи были обязательным элементом вооружения любого знатного воина

Увы, многие простые рыцари не могли себе позволить полный доспех и отправлялись на войну, имея лишь шлем и сравнительно легкое защитное вооружение. Такие воины рассчитывали разжиться хорошей броней за счет военной добычи. Впрочем, тут им помогали дедовские кольчуги: подогнать такой доспех под другого владельца куда проще, чем латную броню. Ведь даже умелый оружейник не мог сильно отклоняться от первоначальных пропорций тела бывшего хозяина.

Полный доспех для себя и боевого коня в те времена стоил очень дорого.

Цена защитного вооружения могла быть сопоставима с доходами рыцаря, которые он получал с поместья за три-пять лет.

А ведь кроме этого необходимо было купить пару лошадей, меч, копье и щит, а также оплатить вооружение своего, хотя бы небольшого, отряда.

Историк Жан Флори довольно подробно останавливался на этом моменте. По его подсчетам, содержание рыцаря, включая стоимость его снаряжения, равнялась годовому доходу поместья в 150 гектаров. Что не всякий воин имел. Кстати, известный оборот «бедный рыцарь» обозначал не то, что труженик копья побирается, а то, что ему тяжело поддерживать свое снаряжение на требуемом уровне, и если такой рыцарь терял, например, коня или доспехи, он не мог приобрести новые.

3. Рыцари носили на шлемах громоздкие геральдические украшения

Да, такие украшения — их называют нашлемными фигурами — были весьма распространены. Но только на турнирах. В бою же рыцарь предпочитал простой железный шлем. На головном уборе не должно было крепиться ничего, что могло бы помешать быстро крутить головой и следить за действиями противника.

Источник: warhead.su

Зато шлемы часто обтягивали тканью или покрывали краской, рисуя на нем геральдические фигуры владельца.

В Крестовых походах появилось еще одно украшение рыцарского шлема — развевающиеся ленточки, или намет — кусок ткани, который набрасывали на голову, чтобы защититься от палящего солнца Палестины.

4. Кольчуга плохо защищала рыцаря, и поэтому от нее быстро отказались в пользу латного доспеха

Причина, по которой доспех из железных пластин вытеснил кольчугу, связана далеко не только с эффективностью защиты. Пробить кольчужный доспех мечом было совсем не просто. Правда, к ударам копья она была более уязвимой. Однако технология изготовления кольчуги требовала вначале вручную вытянуть километры проволоки, затем нарубить ее на куски, пригодные для изготовления колец, а потом тщательно соединить их в единую «ткань» и прочно заклепать. Так что с тех пор как европейские бронники научились ковать прочные железные пластины, обнаружилось, что бригантину, а затем и кирасу можно изготовить быстрее. Правда, ее изготовление требовало куда более квалифицированных специалистов — зато меньше человекочасов. Ну а по мере роста технологий кирасы удешевлялись и становились доступны все более широкому кругу воинов. А вот кольчугу гораздо проще было сделать кустарю, так что они долго продержались на европейской периферии.

5. Латные доспехи полностью вытеснили кольчугу

Источник: warhead.su

Даже полные латные доспехи эпохи своего расцвета имели кольчужные элементы. Их укрепляли в тех местах, где была необходима гибкость, которую не могли обеспечить пластины.

Кольчуга могла, например, быть частью защиты бедер, находясь под латной «юбкой». Это не говоря уже о том, что в период зарождения латных доспехов часто пластинчатую броню надевали поверх кольчуги — для большей надежности.

6. Кольчуга почти не защищала воина от стрел

Во множестве исторических фильмов показывают, как средневековые рыцари в кольчуге падают, сраженные буквально одной стрелой. На самом деле, от стрел кольчуга защищала неплохо. И одна-единственная стрела едва ли могла легко пронзить такую защиту.

По свидетельству современников, в битве при Арсуфе в 1191 году, во время третьего Крестового похода, рыцари из отряда Ричарда I Львиное Сердце попали под жесточайший обстрел лучников Саладина. Крестоносцы оставались в строю, несмотря на множество стрел, торчащих из их кольчуг.

Зато неплохо пробивал броню арбалет, за что и был проклят как оружие бесчестных людей. Именно арбалетный болт стал причиной гибели короля-рыцаря Ричарда I.

7. Железная броня была полированной и блестела на солнце

Источник: warhead.su

Именно такие доспехи чаще всего выставлены в музеях, демонстрируются в кино и изображаются на картинках. Но в реальности полированной стали нередко было не видно из-под одежд, которые надевались поверх доспеха. Такие костюмы назывались гербовыми коттами и выполнялись в цвет герба рыцаря. А некоторые украшались роскошными вышивками или даже мехом.

Кроме того, часто броню делали вороненой, чтобы защитить от коррозии. Ну а богатеи могли украсить ее даже позолотой, хотя это больше свойственно «парадным» доспехам эпохи Ренессанса, когда рыцарство отошло на второй план.

8. Рыцари выезжали на поле боя на массивных конях-тяжеловозах

Очень часто можно встретить изображение рыцаря на лошади-тяжеловозе. И это тоже не более, чем миф.

Во-первых, такие породы лошадей появились поздно — их вывели исключительно для грузовых перевозок. А во-вторых, такой конь не способен идти в бой быстрым аллюром, что не позволит рыцарю реализовать свое главное преимущество — таранный удар копьем. Поэтому всадники использовали особый тип лошадей, называемых дестриэ. Это рослый сильный жеребец, который мог не только нести всадника в тяжелой броне, но и «выдавать» хорошую скорость в атаке.

9. Рыцарей погубило огнестрельное оружие

Поначалу огнестрельное оружие вовсе не отличалось большой эффективностью против бронированных всадников. Даже в XVIII столетии кирасы тяжелой кавалерии все еще могли защитить от свинцовых пуль. Часто выстрелы оставляли вмятины, но не могли пробить прочное железо. Ну, а до распространения мушкетов огнестрел не мог выбить латников с полей сражений сам по себе.

А «погибло» рыцарство после того, как появились устойчивые многочисленные пешие баталии, состоящие из алебардистов и пикинеров. Именно этот тип построения, активно применявшийся швейцарцами, а позже ландскнехтами, оказался не по зубам латной коннице и привел к ее упадку. Но на протяжении еще целого столетия рыцари пытались меряться силой с тяжелой пехотой, построенной в плотные «коробки».

Вот на что действительно повлияли стрелки из аркебуз — так это на исчезновение с доспехов геральдических украшений. Ведь благодаря им в рядах конницы было легко выделить знатных особ, чаще всего руководивших военными отрядами. Уже в XVI веке гербы полностью исчезли из военного обихода и остались лишь знаком высокого происхождения.

10. Рыцарские доспехи мог сделать, и уж тем более починить, буквально любой деревенский кузнец

Технология производства качественных доспехов была доступна отнюдь не каждому кузнецу. А те, кто ее знали, охраняли эти сведения лучше, чем хранят тайны технологических процессов современного хай-тека. Да доспехи в Средние века как раз и были самым что ни на есть хай‑теком.

Качественные доспехи умели делать всего в нескольких регионах: Милане, Нюрнберге, Голландии. Поэтому долгое время попытки англичан завести у себя доспешное производство высокого качества заканчивались неудачей. До тех пор пока они не стали переманивать немецких бронников к себе на службу. Даже могущественный Карл V — глава Священной Римской империи и король Испании — вынужден был заказывать доспехи в Нюрнберге. В Кастилии просто не было мастеров такого класса.

Миланские и нюрнбергские мастера-оружейники первыми придумали клеймление собственной продукции, что говорило покупателю: «остерегайтесь подделок»!

Они же начали производить доспехи по мерке заказчика или же нескольких типовых размеров, которые затем купцы развозили по всей Европе.

И вы, дорогой читатель, остерегайтесь неверной информации о рыцарстве, щедро рассыпанной в самых разнообразных источниках.