Пей Байкал до дна, китаец! 9 Telegram-канал «СерпомПо»

24.03.2019, 14:17

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Вот она, путинская особая «судьба России».

Новости путинского «поворота России на восток». После крымских сумерек и донбасского осатанения.

Нефть в Китай гонят. Лес для Китая вырубают. Теперь настал черед байкальской воды: пей, большой китайский брат, северному сырьевому придатку не жалко!

Сегодня в городах России митинги против строительства китайцами на Байкале завода по выкачивания байкальской воды в Китай – хотят заливать в бутылки и гнать в Поднебесную 190 млн. литров воды в год. И для экологии Байкала китайская стройка весьма «полезна».

Сунуть народу России втихаря сосущего воду монстра, договорившись с начальством, у китайцев не вышло. Люди возмутились.

Вот она, путинская особая «судьба России» вдали от Запада, типично евразийская, многополярная, многовекторная – стать китайскими сырьевыми проститутками. Да еще безуспешно клянчить у китайцев юани вместо долларов.

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