Сбежавший из рабства в РФ белорус: На кирпичном заводе есть люди из Солигорска, Гомеля, Витебска 25 25.03.2019, 15:53

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Иллюстрационное фото

Как 20-летний житель Слуцкого района спасся из рабства в Дагестане.

20-летний житель Слуцкого района попал в рабство в Дагестане. 22 марта ему удалось сбежать и благодаря волонтёрам выехать в безопасное место. «Кур'ер» рассказывает о том, как продолжается спасательная операция и каковы шансы парня быстро вернуться домой.

В воскресенье, 24 марта, молодой человек ещё находился в Кизляре в безопасном месте. За эти дни Игорю пытались сделать справку. Но, по словам Виктора, координатора поисково-спасательного отряда «Симуран», местная милиция отказалась выдать парню временный документ. Это возможно только через официальный запрос со стороны МВД РФ.

Журналистам удалось связаться с Игорем и поговорить с ним. «Я дома не был два года. До того как попал на кирпичный завод, работал в нескольких городах России. Был в Махачкале, Каспийске, Майкопе и других. Работал на фермах. Однажды приехал в Москву, на вокзале познакомился с человеком. Посидели, выпили. Очнулся на заводе», — рассказал парень.

Игорь рассказал, что, кроме него, на кирпичном заводе находятся люди из Солигорска, Гомеля, Витебска. Также в рабстве есть мужчины из российских городов — из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Твери и других.

Виктор, координатор поисково-спасательного отряда, рассказал, что парню купили куртку и кроссовки. Он находится под круглосуточным присмотром волонтёров. Жалуется, что не выпускают на улицу покурить.

Игорю удалось связаться с родными и поговорить. До этого связи с домом не было около года. Парень говорит, что разговор был недолгим и безрадостным. Ему сказали, что дома всё хорошо.

Сегодня, 25 марта, Игоря должны переправить в Москву, где его передадут сотрудникам милиции. После этого он несколько суток пробудет в отделении для установления личности. Домой отправят только в сопровождении.

«На данный момент чувствую себя хорошо. Очень хочу домой», — сказал Игорь.

Благодаря сигналу в соцсетях и после публикации в СМИ в тот же вечер участники «Слуцкого автоканала» съездили к родственникам молодого человека и сообщили им о судьбе сына.