Белоруска вышла в центр Минска с бело-красно-белым флагом

Белоруска вышла в центр Минска с бело-красно-белым флагом12
- 26.03.2019, 8:10
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Женщину задержали.
Около 21.50 25 марта в Минске задержали женщину, которая шла по проспекту Независимости с бело-красно-белым флагом.
Фото и видео задержания прислал «Радыё Свабода» читатель Дмитрий Мартишевский.
На видео видно, как четыре мужчины сажают женщину в легковой автомобиль с тонированными стеклами. «На улице Комсомольской женщину пересадили из легкового авто в «милицейский бус», - написал Дмитрий.
«Все время пока она шла двое [мужчин] в штатском пытались ее остановить, но она решительно шла вперед. А после рядом остановилась легковушка и четыре человека мгновенно скрутили и затолкали в авто», - написал Дмитрий.
Журналистам не удалось оперативно получить комментарий милиции по поводу задержания женщины.
Напомним, 24 марта был задержан активист Дмитрий Дашкевич. 25 марта известно о задержании витебского оппозиционера Бориса Хамайды. Милиция в течение дня держала в осаде дома других активистов.
На праздновании Дня Воли 25 марта активистка Елена Толстая приковала себя наручниками к столбу на Октябрьской площади в Минске в знак протеста. Она также была задержана сотрудниками МВД.
На Октябрьской площади Минска также задержали и.о. председателя партии ОГП Николая Козлова и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского.
В центре Минска были задержаны музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич, Змитер Войтюшкевич и Павел Аракелян, которые собирались дать бесплатный концерт в честь Дня Воли.
Затем милиция задержала еще несколько человек, которые собрались отпраздновать День Воли в центре столицы.
Вечером 25 марта в Минске из Центрального РУВД освободили всех задержанных на День воли, кроме Елены Толстой.