Фотофакт: Милиционер не выдержал взгляда Павла Аракеляна

Фотофакт: Милиционер не выдержал взгляда Павла Аракеляна14
- 26.03.2019, 10:24
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Превосходство интеллекта над пустотой.
У белорусов в соцсетях набирает популярность фото Вадима Замировского. В кадр попал тот момент, когда музыкант Павел Аракелян смотрит на задерживающего его сотрудника милиции 25 марта во время массовых арестов в Минске на День Воли.
Музыкант разместил фото у себя в «Фейсбуке» со следующим комментарием:
«Друзья, только «откинулся», не успеваю всем ответить – 3 часа семью не видел. От звонка до звонка отмотал…
А если серьезно, то спасибо большое всем за поддержку.
ПыСы: принимаем предзаказы на идеологически правильные красные шапочки».
Белорусы активно комментируют снимок:
«Свет и тьма»,
«Белорус-армянин и никто»,
«Слон и моська»,
«Превосходство интеллекта над пустым «котелком»,
«Хлопец, ты тут тіхарей не бачыў?
-А,у,э....
-Ты что, глухонемой?
-Да!», - пишут комментаторы в соцсетях.
Напомним, 24 марта был задержан активист Дмитрий Дашкевич. 25 марта известно о задержании витебского оппозиционера Бориса Хамайды. Милиция в течение дня держала в осаде дома других активистов.
На праздновании Дня Воли 25 марта активистка Елена Толстая приковала себя наручниками к столбу на Октябрьской площади в Минске в знак протеста. Она также была задержана сотрудниками МВД.
На Октябрьской площади Минска также задержали и.о. председателя партии ОГП Николая Козлова и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского.
В центре Минска были задержаны музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич, Змитер Войтюшкевич и Павел Аракелян, которые собирались дать бесплатный концерт в честь Дня Воли.
Затем милиция задержала еще несколько человек, которые собрались отпраздновать День Воли в центре столицы.
Вечером 25 марта в Минске из Центрального РУВД освободили всех задержанных на День воли, кроме Елены Толстой.