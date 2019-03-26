Фотофакт: Милиционер не выдержал взгляда Павла Аракеляна 14 26.03.2019, 10:24

2,269

ФОТА: TUT.BY

Превосходство интеллекта над пустотой.

У белорусов в соцсетях набирает популярность фото Вадима Замировского. В кадр попал тот момент, когда музыкант Павел Аракелян смотрит на задерживающего его сотрудника милиции 25 марта во время массовых арестов в Минске на День Воли.

Музыкант разместил фото у себя в «Фейсбуке» со следующим комментарием:

«Друзья, только «откинулся», не успеваю всем ответить – 3 часа семью не видел. От звонка до звонка отмотал…

А если серьезно, то спасибо большое всем за поддержку.

ПыСы: принимаем предзаказы на идеологически правильные красные шапочки».

Белорусы активно комментируют снимок:

«Свет и тьма»,

«Белорус-армянин и никто»,

«Слон и моська»,

«Превосходство интеллекта над пустым «котелком»,

«Хлопец, ты тут тіхарей не бачыў?

-А,у,э....

-Ты что, глухонемой?

-Да!», - пишут комментаторы в соцсетях.

Напомним, 24 марта был задержан активист Дмитрий Дашкевич. 25 марта известно о задержании витебского оппозиционера Бориса Хамайды. Милиция в течение дня держала в осаде дома других активистов.

На праздновании Дня Воли 25 марта активистка Елена Толстая приковала себя наручниками к столбу на Октябрьской площади в Минске в знак протеста. Она также была задержана сотрудниками МВД.

На Октябрьской площади Минска также задержали и.о. председателя партии ОГП Николая Козлова и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского.

В центре Минска были задержаны музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич, Змитер Войтюшкевич и Павел Аракелян, которые собирались дать бесплатный концерт в честь Дня Воли.

Затем милиция задержала еще несколько человек, которые собрались отпраздновать День Воли в центре столицы.

Вечером 25 марта в Минске из Центрального РУВД освободили всех задержанных на День воли, кроме Елены Толстой.