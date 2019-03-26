«Вы можете получить компенсацию в размере 10-кратной зарплаты» 1 26.03.2019, 13:30

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Что делать, если вас уволили незаконно.

Читательница tut.by обратилась за помощью, потому что уверена, что ее уволили незаконно. Как разобраться: это работодатель нечист на руку или вы сами «прохлопали» свое благополучие, подписав сомнительный контракт, — рассказывает Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро.

— У меня есть подозрение, что меня незаконно уволили! Я устроилась на работу, при этом подписала контракт на 6 месяцев. Мне объяснили, что это у них постоянная практика: вместо испытательного срока, за который не всегда понятно, кто есть кто, они заключают контракт на 6 месяцев. И если вдруг не происходит контакта с человеком, то через 6 месяцев расстаются. Хотя, конечно, с моими дипломами, послужным списком и характеристиками никто не собирается меня через полгода увольнять. Но порядок для всех должен быть одинаковым — так меня уговаривали при трудоустройстве. В общем, контракт на полгода я подписала.

Через полгода, как вы понимаете, меня уволили. При всем при этом я им реально наладила всю работу, потому что до меня там был полнейший бедлам. Мое увольнение — абсолютно какое-то кулуарное решение, потому что я одна могу заменить еще нескольких работников, видимо, они это поняли и посодействовали моему уходу.

Я со своим увольнением не согласна вообще. Если хотите — это дело принципа. Начала читать ТК. Нашла, что минимальный срок контракта — 1 год, ткнула им. А они мне говорят, что по 180-му указу президента можно и на меньше заключать, если я письменно на это согласилась. А я не только контракт такой подписала, но и на самом деле писала еще заявление, что я с таким сроком контракта согласна. Так где правда? Что мне делать — рисковать и идти в суд или не стоит? И еще вопрос: что мне это даст? Допустим, меня на работе восстановят — а дальше что? Понятно же, что отношения будут испорчены.

Комментарий адвоката:

— Нужно пояснить, что контракт — это разновидность срочного трудового договора.

При этом, в отличие от трудового договора, порядок и условия заключения контракта регулируются не только Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее — ТК Республики Беларусь), но и многочисленными иными нормативными правовыми актами.

Одним из них, действительно, является указ Лукашенко от 12.04.2000 года № 180 «О порядке применения декрета Лукашенко от 26 июля 1999 года № 29», на который ссылается в споре с вами ваш бывший наниматель.

В соответствии с п.1−1 этого указа, по общему правилу, продление контракта в пределах максимального срока его действия осуществляется по соглашению сторон на срок не менее одного года. Однако контракт может быть продлен и на меньший срок с письменного согласия работника, если иное не установлено президентом Республики Беларусь.

Заслуживает особого внимания: ключевым в приведенной норме является указание на то, что по соглашению с работником на срок менее года контракт может именно продлеваться.

То есть в этом случае следует четко различать понятия продления контракта и заключения нового контракта.

Что касается заключения контракта, то минимально его можно заключить на срок не менее одного года.

Это правило закреплено в п. 1 декрета Лукашенко от 26.07.1999 года № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». А именно, п. 1 указанного декрета гласит: предоставить нанимателям право заключать с работниками контракты на срок не менее одного года.

Аналогичные требования законодателем закреплены в п. 5 Положения о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.09.1999 года № 1476. Согласно п. 5 указанного положения, контракт заключается на срок не менее одного года.

Важно: в п. 11 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26.06.2008 года № 4 «О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных с контрактной формой найма работников» подчеркивается, что установленный законодательством минимальный годичный срок контракта является обязательным.

Следует знать: если контракт с работником заключен на срок менее одного года, то истечение указанного срока не основание для прекращения трудовых отношений. Это прямо сказано в п. 11 вышеуказанного постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь.

Что это значит: если, как в вашем случае, работник все-таки был уволен по п. 2 ст.35 ТК Республики Беларусь (то есть в связи с истечением срока действия срочного трудового договора), он подлежит восстановлению на работе.

Обратите внимание: в случаях прекращения трудового договора без законного основания орган, рассматривающий трудовой спор (в вашем случае — суд), восстанавливает работника на прежней работе (п. 1 ст.243 ТК Республики Беларусь).

Как следствие, общее правило о последствиях незаконного увольнения — это восстановление на работе.

В качестве альтернативы восстановлению на работе законодательство предусматривает возложение на нанимателя обязанности выплатить работнику возмещение в размере десятикратного среднемесячного заработка (п. 2 ст.243 ТК Республики Беларусь).

Необходимо отметить, что подобные решения встречались в практике адвокатов нашего бюро. Однако такое решение может быть принято только при условии, что суд посчитает невозможным или нецелесообразным восстановление работника по причинам, не связанным с совершением виновных действий работником.

Более того, предложение о замене восстановления на работе выплатой возмещения должно исходить от самого суда. В том случае, если работник согласен на получение возмещения в размере десятикратного среднемесячного заработка, оно присуждается ему. При этом на прежней работе он не восстанавливается.

Мой личный совет: отвечая на поставленный вами вопрос о том, рисковать ли и обращаться ли в сложившейся ситуации в суд, нужно отметить, что закон находится на вашей стороне.

При этом вам нужно учитывать, что кроме восстановления на прежней работе вы вправе заявить и иные связанные с этим требования.

Обратите внимание: в случаях восстановления работника на прежней работе ему выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула (п. 1 ст.244 ТК Республики Беларусь).

Справочно: в случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения суд вправе по требованию работника вынести решение о возмещении морального вреда, причиненного ему указанными действиями. При этом размер морального вреда определяется судом (ст. 246 ТК Республики Беларусь).

Если же восстановление вас на работе суд посчитает невозможным или нецелесообразным, то в судебном заседании будет рассматриваться вопрос о выплате вам возмещения в размере десятикратного среднемесячного заработка.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.