Находившаяся 11 лет под санкциями ЕС Ермошина будет наблюдать за выборами в Украине 26.03.2019, 22:07

Лидия Ермошина

Фото: bymedia.net

Также в Украине в составе международной миссии будет находиться белорусский «депутат».

За президентскими выборами в Украине, которые состоятся 31 марта, будут наблюдать глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина и представитель нижней палаты «парламента» Беларуси, передает zn.ua.

Указывается также, что в международном наблюдении в составе миссии от Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет участвовать «депутат» «палаты представителей» Анна Старовойтова. Она будет находиться в Украине в составе миссии с 29 марта по 1 апреля.

25 марта на заседании Центральной избирательной комиссии завершилась регистрация официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины. Всего было зарегистрировано 2 344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 государств.

Напомним, что глава ЦИК Беларуси была под санкциями Евросоюза 11 лет, с 2004 года. ЕС внес ее имя в черный список после «референдума», который снял ограничения на избрание одного и того же лица президентом более двух раз.