В МГУ анонсировали «Первые Скрипальские чтения», на которые позвали Петрова и Боширова 3.03.2019, 16:12

Фото: msu.ru

В России решили отметить годовщину отравления Скрипаля.

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова пройдет круглый стол «Первые Скрипальские чтения», приуроченный к годовщине отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает «Новая газета».

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» профессор МГУ Андрей Манойло, на мероприятие пригласили предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания считает причастными к отравлению.

«Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес. <…> Они же в интервью [главе RT Маргарите] Симоньян дали полную информацию о том, кем они работают и где. Мы отправили три письма. Никаких детективных историй здесь не было. Я убежден, что информация до них дойдет», — заявил Манойло.

Профессор предложил, что следующие «Скрипальские чтения» можно провести в Солсберийском соборе, на который Петров и Боширов якобы ездили смотреть. Однако, по словам Манойло, «здесь нужна поддержка со стороны наших структур».

Член научного совета при Совете безопасности и профессор Андрей Манойло ведет курс «Информационные войны и операции по вмешательству во внутренние дела РФ» на факультете политологии МГУ.

Одной из задач конференции, которую он анонсировал, является обсуждение «опыта западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции» в России. От Петрова и Боширова, по словам Манойло, ожидают услышать «рассказ о технологии информационной войны».