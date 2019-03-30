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В Таиланде провели спецоперацию по спасению слонят

  • 30.03.2019, 12:23
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Фото: @DNP1362 / Facebook

Они провалились в яму и не могли выбраться.

Таиландские лесничие спасли шесть слонят, которые попали в глубокую яму, заполненную жидкой грязью. Об этом 29 марта сообщает Associated Press.

Слонята не могли выбраться из ловушки, потому что края ямы были слишком скользкими и крутыми. На помощь животным пришли сотрудники Национального парка Тхап Лан.

Лесничие нашли попавших в беду слонят днем 27 марта. Пока часть из них отправилась за помощью, остальные провели ночь рядом с детенышами.

На следующий день лесничие четыре часа мотыгами и кирками срывали края ямы, чтобы они стали пологими и животные могли самостоятельно выбраться. Вскоре слонята по одному вылезли из ямы и убежали в лес.

По словам лесничих, неподалеку находилось стадо, от которого они отбились. Последний слоненок немного задержался, обернувшись на спасителей. Затем он преодолел последние скользкие участки и догнал остальных.

Слон считается национальным животным Таиланда. Он был изображен на государственном флаге, когда страна называлась Сиам. Сейчас слон присутствует на флаге таиландского флота.


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