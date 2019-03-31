Местные выборы в Турции стали проблемой для Эрдогана 31.03.2019, 22:05

В условиях экономической рецессии президент Турции может потерять контроль над Анкарой и Стамбулом.

В воскресенье в Турции проходят местные выборы, которые расцениваются как самое сложное голосование для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, учитывая, что на карту поставлен контроль над столицей страны Анкарой и Стамбулом.

На фоне экономической рецессии и резкого роста инфляции экономические проблемы являются первостепенными для многих избирателей, передает «Голос Америки».

«Ситуация в нашей экономике становится все хуже и хуже из-за неэффективного управления, – рассказал перед голосованием стамбульский инженер по имени Эрдем. – Большинство моих друзей ищут работу, а некоторые друзья потеряли работу из-за экономического кризиса».

Напомним, что Стамбул является крупнейшим городом и финансовой столицей Турции. Опросы общественного мнения показывают, что борьба здесь будет очень напряженной. Партия справедливости и развития Эрдогана контролирует город более 15 лет.

«Я рассчитываю на то, что эти выборы приведут к хорошим результатам, и мы победим с большим отрывом», – заявил сторонник партии Синан после голосования в Стамбуле.

Избиратели в Анкаре говорили об экономических проблемах страны.

«Молодежь не может найти работу. Мы знаем, с какими трудностями сталкиваются люди, у которых нет работы. Единственный выход состоит в создании рабочих мест», – заявил Орхан Курубарджак.

«Мне не кажется, что ситуация улучшится, больше нечего добавить. Есть множество экономических факторов», – заявил Хакан Акьюерек.

Хотя имени Эрдогана в бюллетенях нет, он взял местную избирательную кампанию под личный контроль. За последние несколько дней он провел несколько десятков митингов в Стамбуле в попытке укрепить поддержку своей партии, что аналитики расценили, как опасения «потерять» этот город.

На протяжении всей кампании Эрдоган пытался сместить фокус предвыборной повестки с экономических проблем страны на вопросы безопасности, угрозу, исходящую от курдских сепаратистов, и вопросы религиозного характера.

На своих митингах Эрдоган неоднократно демонстрировал видео повлекшего человеческие жертвы нападения на мусульман в мечетях Новой Зеландии. Президент Турции любит представлять себя защитником мусульман во всем мире, что, по мнению аналитиков, хорошо помогает работе с его электоратом из религиозных и националистических кругов.

Другим шагом, направленным на его электоральную базу, стало обещание, данное несколько дней назад, превратить в мечеть музей Айя-София (Софийский собор) – когда-то один из важнейших христианских соборов.

Однако аналитики считают, что Эрдогану было непросто увести предвыборную повестку от экономических вопросов. На фоне повышения цен на продовольствие, более чем на 30 процентов, «ключевым вопросом на следующих местных выборах в Турции является экономика», говорит профессор Барис Достер из Университета Мармара.

«Мне кажется, что самые влиятельные и эффективные оппозиционные партии – это не классические партии – такие, как Республиканская народная партия или Хорошая партия. Главным вопросом на этих выборах является рост цен на овощи. Возьмем, например, цены на огурцы или помидоры. Вот самая эффективная оппозиция в Турции», – добавил Достер.

Чтобы успокоить общественность, перед выборами в Анкаре, Стамбуле и других крупных городах устраивались продажи продуктов питания по субсидируемым ценам. Однако, по мнению экспертов, картины очередей за продуктами лишь поддержали утвержднения оппозиции о том, что страна находится в кризисе.

Похоже, Эрдогана также застало врасплох неожиданное решение прокурдской Партии демократии народов отказаться от борьбы в крупных городах за пределами преимущественно курдского юго-востока страны.

«Наша стратегия основана на нашей победе на востоке и их проигрыше на западе», – заявила соруководитель Партия демократии народов в стамбульском районе Кадыкей Гюль Демир.

По словам Демир, ее партия призывает своих сторонников голосовать за основную оппозиционную силу – Республиканскую народную партию. На долю Партии демократии народов, второй крупнейшей оппозиционной партии Турции, приходится около 10 процентов электората в таких городах, как Стамбул и Анкара.

В попытке найти расположение у избирателей-националистов Эрдоган обрушивался с резкой критикой на Партию демократии народов, называя ее членов террористами, частично связанными с повстанцами из Рабочей партии Курдистана. Тысячи официальных лиц партии, включая избранных мэров и депутатов парламента, оказались в тюрьме.

Партия демократии народов надеется победить в преимущественно курдском регионе Турции, в городах, мэры которых были отстранены от должности и посажены в тюрьму по обвинениям в поддержке курдских повстанцев.

Однако, по мнению аналитиков, избиратели Партии демократии народов могут сыграть решающую роль в городах на западе Турции, где опросы показывали напряженную борьбу, особенно в Стамбуле, где у этой партии имеется устойчивый электорат. В субботу десятки местных чиновников Партии демократии народов были задержаны в ходе рейдов полиции.

В провинции Малатья в Восточной Анатолии были убиты волонтер на избирательном участке и наблюдатель от небольшой исламистской Партии счастья. Официальное турецкое информагентство «Анадолу» сообщило об инциденте в ходе голосования, которое в целом проходит спокойно.

Особое внимание уделяется результатам выборов в Стамбуле. Родной город Эрдогана является его политической опорой и имеет огромное символическое значение: именно в этом городе он начал свою политическую карьеру, победив на выборах мэра в 1994 году.

Контроль над Стамбулом и другими крупными городами является одним из источников власти, который находится вне прямого контроля Эрдогана после того, как он установил в Турции президентскую систему. Старая турецкая политическая поговорка «Кто контролирует Стамбул, тот контролирует Турцию» для многих по-прежнему верна.

Потеря Анкары и Стамбула может стать мощным ударом по репутации Эрдогана как электорально неуязвимого политика.