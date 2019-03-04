Президент Алжира пообещал уйти из-за протестов 10 4.03.2019, 8:34

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82-летний Бутефлика хочет править страной хотя бы год.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, занимающий этот пост с 1999 года, отреагировал на массовые протесты во всей стране, которые направлены против его возможного пятого президентского срока. Несмотря на недовольство граждан, он выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах, однако в случае победы не будет находиться на президентском посту весь срок и через год объявит досрочные выборы, заявил Бутефлика в воскресенье, 3 марта, сообщает dw.com.

При этом 82-летний глава государства пообещал в досрочных выборах не участвовать. Одновременно он заявил о необходимости провести национальную конференцию для обсуждения политических, экономических и социальных реформ. Как сообщил глава избирательного штаба Бутефлики, действующий президент уже подал официальную заявку на участие в выборах.

"Нет пятому сроку"

Тем временем десятки тысяч алжирцев вновь вышли на улицы целого ряда городов, чтобы выразить протест против участия Бутефлики в президентских выборах. "Нет пятому сроку!" - скандируют демонстранты и требуют "свободного и демократического Алжира". Силовики разгоняли участников протестной акции водометами. Демонстрации протеста против кандидатуры Бутефлики прошли и за пределами страны, в частности, в Берлине перед посольством Алжира.

Между тем ведущие оппозиционные политики заявили о бойкоте выборов и призвали к дальнейшим протестам. Крупнейшая умеренно-исламская партия "Движение общества за мир" заявила, что не выставит свою кандидатуру, если Бутефлика вновь будет участвовать в выборах. Экс-премьер страны Али Бенфлис, занявший на прошлых выборах второе место, также отказался участвовать в президентской гонке.

Крупнейшие после "арабской весны" протесты

Крупнейшие со времен "арабской весны"2011 года протесты в Алжире начались после того как действующий глава государства заявил о намерении вновь участвовать в президентских выборах, намеченных на 18 апреля. 2 марта во время протестов, по официальным данным, пострадали более 180 человек, один человек умер в результате инфаркта. В столице государства Алжире на улицы вышли десятки тысяч человек.

Шансы Абдельазиза Бутефлики на новую победу эксперты оценивают как неплохие, поскольку оппозиция в стране слабая и разобщенная. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появлялся на публике и вообще не выступал с речами. По данным швейцарских СМИ, Бутефлика находится в университетской клинике Женевы.