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Джон Болтон: Мы не позволим украсть богатства венесуэльского народа

  • 6.03.2019, 20:53
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Джон Болтон

США пригрозили санкциями иностранным организациям за помощь Мадуро.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что иностранные банки столкнутся с американскими санкциями, если они будут оказывать помощь правительству Николаса Мадуро в Венесуэле.

В заявлении советника Белого дома указывается, что на иностранные финансовые институты будут наложены санкции "за помощь в нелегальных сделках, которые приносят выгоду Николасу Мадуро и его коррумпированному окружению", передает "Интерфакс".

"Мы не позволим Мадуро украсть богатства венесуэльского народа", - сказал Болтон.

Ранее Болтон заявил, что США собираются усилить давление на режим главы Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью новых санкций.

Администрация США и правительства других стран признали спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны. США ввели санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA и ряда высокопоставленных правительственных чиновников и силовиков из окружения Николаса Мадуро.


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