Елена Маслюкова: За вредным заводом в Светлогорске - чьи-то финансовые интересы 6 7.03.2019, 18:13

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Елена Маслюкова

Открытие скандального завода беленой целлюлозы лоббируется на самом высоком уровне.

Светлогорский завод беленой целлюлозы, несмотря на протесты местных жителей, может заработать этой осенью.

Пресс-служба концерна "Беллесбумпром" сообщает, что после завершения этапа пусконаладочных работ, который "на данный момент не превышает 10 месяцев", завод будет введен в эксплуатацию. Приблизительная дата запуска производства - август-сентябрь 2019 года.

По словам экологической активистки и правозащитницы Елены Маслюкова, открытие завода беленой целлюлозы в Светлогорске лоббируется на самом высоком уровне, передает «Радыё Рацыя».

- Я человек, дышащий воздухом, который отравляет ежедневно этот завод. Почти полтора года ведутся пуско-наладочные работы. По законодательству такого в принципе быть не может. Здесь возникают вопросы, я так понимаю, чьих-то интересов. Чьи же это именно финансовые интересы? Конкретного лица или же это государство настолько обнищало, что нужно отравить людей, чтобы запустить завод и ничего при этом не делать? Эти вопросы до сих пор остаются открытыми, - говорит Маслюкова.

Противостояние жителей Светлогорского района с властями относительно строительства завода беленой целлюлозы продолжается с 2012 года. Тогда инициативная группа собрала около 10 тысяч подписей против появления вредного производства. В 2017 году, когда завод начал тестировать оборудование, жители деревни Якимова Слобода стали жаловаться на вонь, доносившуюся с завода. В январе 2019 года экологическое активисты зафиксировали возможные выбросы через сточные воды в реку Березину.