Мураев снялся с выборов президента Украины в пользу Вилкула 2 7.03.2019, 18:36

Евгений Мураев

Внефракционный народный депутат Украины снялся с выборов за день до утверждения избирательного бюллетеня.

Кандидат в президенты Украины, внефракционный народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя председателя парламентской фракции Оппозиционного блока Александра Вилкула. Об этом Мураев сказал 7 марта на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Наш", передает gordonua.com.

"Мы готовы объединить свои усилия, людей, штабы, ресурсы для того, чтобы противостоять этой власти. Я снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александра Вилкула. Мы решили объединить наши политические силы. В ближайшее время пройдет объединительный съезд, на котором мы можем многократно усилить наше влияние на политические процессы, происходящие в нашей стране", – заявил лидер партии "Наши".

Присутствовавший на пресс-конференции Вилкул подчеркнул, что происходит "объединение канонической оппозиции". По его словам, в случае победы на президентских выборах он будет рекомендовать Мураева на пост премьер-министра.

Предполагается, что Мураев возглавит объединенную политсилу на парламентских выборах.

Политики подписали совместную декларацию о действиях "во имя мира и развития".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. 7 марта – последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов. 8 марта Центризбирком Украины должен утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.