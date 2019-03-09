закрыть
9 марта 2019, суббота, 14:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Житель Лунинца 8 марта застрелил из ружья тещу, жену и ее брата

18
  • 9.03.2019, 12:25
  • 4,646

Потом преступник пытался покончить с собой.

В Лунинце 8 марта мужчина расстрелял из ружья свою тещу, жену и ее брата. Все трое умерли на месте происшествия. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.

8 марта в Лунинецкий РОВД поступило сообщение от жительницы района о том, что в отношении нее совершаются противоправные действия. По указанному адресу незамедлительно выехали наряды милиции, а позже и следственно-оперативная группа.

По прибытии правоохранители обнаружили тела трех местных жителей с огнестрельными ранениями.

Установлено, что вечером 8 марта 66-летний житель Лунинца, находясь в гостях у тещи, во время ссоры выстрелил из ружья в свою 56-летнюю супругу, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата. Все трое скончались на месте происшествия.

После этого мужчина выстрелил из ружья себе в голову, однако остался жив. В настоящее время он госпитализирован и находится под конвоем.

В отношении стрелка Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (Убийство) УК РБ. Как сообщают следователи, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Разрешения на хранение оружия он не имел.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Похожий инцидент, напомним, произошел в Лунинце 4 года назад. Тогда мужчина из ружья убил жену и тещу на глазах у 14-летней племянницы.

Мужчина своей вины не признал и настаивал, что не хотел убивать женщин. Во время заседания он выдвинул версию, что ружье могло самопроизвольно выстрелить. Суд приговорил его к 24 годам колонии усиленного режима.


популярное за неделю

Мнение

Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман