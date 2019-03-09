Житель Лунинца 8 марта застрелил из ружья тещу, жену и ее брата 18 9.03.2019, 12:25

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Потом преступник пытался покончить с собой.

В Лунинце 8 марта мужчина расстрелял из ружья свою тещу, жену и ее брата. Все трое умерли на месте происшествия. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.

8 марта в Лунинецкий РОВД поступило сообщение от жительницы района о том, что в отношении нее совершаются противоправные действия. По указанному адресу незамедлительно выехали наряды милиции, а позже и следственно-оперативная группа.

По прибытии правоохранители обнаружили тела трех местных жителей с огнестрельными ранениями.

Установлено, что вечером 8 марта 66-летний житель Лунинца, находясь в гостях у тещи, во время ссоры выстрелил из ружья в свою 56-летнюю супругу, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата. Все трое скончались на месте происшествия.

После этого мужчина выстрелил из ружья себе в голову, однако остался жив. В настоящее время он госпитализирован и находится под конвоем.

В отношении стрелка Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (Убийство) УК РБ. Как сообщают следователи, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Разрешения на хранение оружия он не имел.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Похожий инцидент, напомним, произошел в Лунинце 4 года назад. Тогда мужчина из ружья убил жену и тещу на глазах у 14-летней племянницы.

Мужчина своей вины не признал и настаивал, что не хотел убивать женщин. Во время заседания он выдвинул версию, что ружье могло самопроизвольно выстрелить. Суд приговорил его к 24 годам колонии усиленного режима.