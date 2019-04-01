Мария Тарасенко: «Тунеядская» комиссия грубо вмешалась в жизнь моей семьи 3 1.04.2019, 12:52

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Мария Тарасенко и ее представитель Леонид Судаленко в суде.

Фото: Andrej Stryzhak

Записанная в «тунеядцы» домохозяйка из Гомеля продолжает судиться с чиновниками.

1 апреля записанная в «тунеядцы» домохозяйка из Гомеля Мария Тарасенко, которая судилась с государством по моральному вреду, подала апелляционную жалобу в областной суд, пишет гомельская «Весна».

Напомним, 18 марта суд первой инстанции отказал женщине в удовлетворении иска о моральном вреде в размере 1 тыс. рублей. Суд посчитал, что скандальный декрет Лукашенко не нарушает и не может нарушать личные неимущественные права.

В апелляции Мария Тарасенко заявляет, что суд не установил глубину перенесенных ею нравственных страданий, не дал никакой оценки ее доводам о том, что включение персональных данных в «базу трудоспособных граждан, не занятых в экономике», унизило гражданское достоинство, поставило в неравенство перед законом и лишило права без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов.

Она по-прежнему считает, что государственные агенты грубо вмешались в ее личную жизнь и жизнь ее семьи.

О результатах рассмотрения апелляционной жалобы мы узнаем приблизительно через месяц, такой срок рассмотрения в областном суде.

В начале года чиновники заявляли о полумиллионе белорусов, включенных в так называемые «базы не занятых в экономике».

Правозащитник Леонид Судаленко, оказывающий Марии Тарасенко юридическую помощь заявляет, что власть не решилась пойти по пути принудительного трудоустройства всех не занятых полумиллиона белорусов.