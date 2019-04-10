«Это дедовщина в спорте» 1 10.04.2019, 10:57

Фото: svaboda.org

Родители умершего в Лиде подростка-тяжелоатлета считают, что причиной его смерти стало насилие в училище олимпийского резерва.

Родители недавно умершего учащегося спортивной школы в Лиде заявили, что причиной его смерти мог стать случай насилия в училище. Администрация училища это отрицает. Следственный комитет ведет проверку, передает «Радыё Свабода».

Что происходило перед смертью 16-летнего Андрея Дороховича, воспитанника училища олимпийского резерва в Лиде, его родители узнали только после похорон сына.

Официально: стало плохо после тренировки

В Лиде, в филиале Гродненской государственного училища олимпийского резерва, умер школьник 10-го класса отделения тяжелой атлетики Андрей Дорохович, сообщала ранее пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.

Как отмечалось, парню стало плохо после плановой тренировки. Вызвали «скорую», однако спасти его не удалось. По факту смерти проводится следствие.

«Нам сказали, что ему стало плохо на остановке»

Андрей умер вечером 1 апреля. Родителям сообщили о смерти сына через 2,5 часа. Но понять хотя бы примерные обстоятельства того вечера они смогли лишь через несколько дней, когда поговорили с другими воспитанниками училища.

Семья Дорохович живет в Скиделе. Они воспитывают еще двоих детей: 18-летнюю Ангелину и 2-летнюю Веру.

Мать Андрея Инна начала волноваться в день трагедии, когда сын не позвонил после тренировки в 19.30, как делал ежедневно, и не ответил на ее звонки.

Только в 22.40 Дорохович позвонил директор училища. Они поняли только, что у Андрея остановилось сердце, его не спасли, и директор сочувствует по этому поводу. Другое воспринимали смутно. Сразу ночью поехали в Лиду.

«Мы надеялись, что это ошибка. Но, когда зашли в комнату, кровать Андрея была застелена, Следственный комитет уже брал отпечатки пальцев. Дошло, что это не шутка, это наш Андрей», - плачет мать.

В тот вечер им никто ничего не объяснил, увидеть тело сына в морге они тоже не смогли. Первоначальные версии, которые они слышали от руководства училища, кажутся родителям неправдоподобными.

«Нам сначала говорили, что ему стало плохо на остановке. Как упал? Он был здоров, проверялся. Может, кто-то толкнул? Нет, сам стоял и упал. Потом была версия, что его на остановке ударили в спину», - рассказывает Инна.

«Становись у стены, я буду «фанеру пробивать»

Только вечером после похорон лучшая подруга погибшего парня Карина рассказала его сестре Ангелине свою версию обстоятельств трагедии. Почти все происходило на глазах у девушки. Карина вместе с Андреем выходили с тренировки без пяти семь вечера, чтобы ехать в общежитие. Однако Андрей вернулся в раздевалку, чтобы решить конкретные дела со своим знакомым спортсменом Русланом С. С ними тогда в помещении были еще несколько человек.

«Перед этим Руслан начал задираться к Андрею. Говорил: «Становись около стенки, я буду «фанеру пробивать», то есть в грудь бить. Карина услышала какие-то шлепки. Потом друзья закричали, чтобы вызвали «скорую». Это произошло около 19.00, а в 20.15 медики сказали, что он умер», - рассказывает Ангелина.

Насколько сейчас семья знает со слов учащихся, Андрей от удара Руслана сразу потерял сознание и упал. Изо рта пошла кровь.

Официально причина смерти еще не выяснена, проводится экспертиза.

Друзья Андрея говорили, что тот Руслан - с другой весовой категории, кандидат в мастера спорта. Другие парни в раздевалки были младшие и потом сильно жалели, что не смогли защитить коллегу.

Новичков могли попросить постелить чужую кровать

Был ли между парнями какой-то конфликт и что стало поводом для «пробивания фанеры», родители не знают.

Они полагают, что это признак дедовщины. По мнению матери, это что-то вроде посвящения в настоящие спортсмены. По-видимому, их сын не хотел выглядеть слабаком, поэтому согласился на этот ритуал. Правда, ранее Андрей никогда не жаловался на плохое отношение к нему со стороны старших учащихся. Инна слышала от сына, что других новичков могли попросить постелить чужую кровать или помыть пол. О насилии речи не было.

Отец Андрея вспоминает, как «пробивали фанеру», когда он служил в армии.

«Деды знали, куда можно бить, а куда нет, чтобы не убить. Когда бьют в кость, это страшно, можно устоять на ногах. Но здесь, по-видимому, пробили солнечное сплетение», - полагает Дмитрий.

Дороховичи полагают, что их сын не мог сам стать «дедом». Он жалел даже убитую муху. Имел обостренное чувство справедливости, держал слово. Не выражался нецензурно и отучивал родных, иногда в шутку собирая в банку по 50 копеек за каждое неприличное слово.

Проститься с Андреем пришли 400 человек

Мать уверена, что в смерти ее сына виноват Руслан.

«Если ты имеешь силу, ты должен рассчитать ее. Зачем драться, когда можно объяснить словами? Что он хотел доказать? Что он сильнее, лучше? И без сына нас оставил?», - в отчаянии говорит Инна. Она планирует дальше бороться за справедливость.

Мать Руслана позвонила Ангелине и спросила, когда может приехать поговорить с ее родителями. Девушка считает, что та сильно переживает, плакала в трубку. Но семьи пока не встречались.

Известно, что Руслану С. 17 лет, он родом из райцентра Кореличи на Гродненщине. Сейчас находится дома у родителей. По словам Ангелины, он уже не был воспитанником училища олимпийского резерва. Руслан с Андреем были знакомы раньше, но не дружили.

Проститься с Андреем пришло около 400 человек. Мать вспоминает, как дети, встав у гроба, обещали Андрею, что сделают все, чтобы другие узнали правду, чтобы Руслана посадили.

«Был золотым ребенком»

Андрей начал заниматься тяжелой атлетикой с 12 лет. В середине 9-го класса поступил в лидское училище. В этом году хотел забирать документы и доучиваться в родной школе, так как к нему «цеплялось» руководство училища. Он жаловался матери, что его там часто обвиняли в ситуациях, к которым он не имел отношения.

Но парень не видел своего будущего без спорта. Делал успехи в своем направлении и мечтал уехать за границу, чтобы тренироваться там. Говорил, что поедет в США и заберет с собой сестренку Веру. Все медали всегда приносил матери и говорил, что это ее полная заслуга, так как именно мать отдала его в спортивный класс.

В семье не могут сказать плохого про Андрея. Настолько он был позитивный, с улыбкой, поднимал настроение близким. Деньги просил только на проезд или на определенные покупки, о которых всегда отчитывался. Охотно помогал по хозяйству. Делал сюрпризы, приезжая без предупреждения или убирая дом, пока родителей не было дома. Очень любил младшую сестру; если нужно, защищал старшую. Отучил мать курит: «Ну как ты можешь курить, ты же моя мама!»

«Какой он хороший был, нежный! Даже когда мы ссорились, он никогда не ругался. Говорил: «Давайте аккуратно разберемся. Ты накричалась, теперь скажи мне спокойно». Был золотым ребенком», - вспоминает мать.

Администрация: следствие выяснит, был ли удар

Мать Руслана С. по телефону сказала журналисту, что не знает обстоятельств смерти Андрея Дороховичa, и отказалась продолжать разговор.

Исполняющий обязанности директора Гродненской государственного училища олимпийского резерва Андрей Кондратович сослался на информацию Следственного комитета, что Андрей Дорохович умер «в связи с остановкой сердца, признаков насильственной смерти не обнаружено».

По словам родителей, после тренировки в училище 17-летний Руслан С., сильно ударил в грудь Андрея Дорохович. Андрей Кондратович на это сказал, что ребята были друзьями и что Руслан имеет вес около 67 кг, а у Дороховича вес был 85 кг и он был на голову выше.

«Какой там может быть удар? Дорохович здоровый был. А во-вторых, драться им не за что. Следствие проводит эксперименты, и оно выяснит, был ли какой-то удар. Но пока официальная причина - сердце. Но следствие забрало все документы и проводит проверку. Поэтому сказать что-то более сложно».

Руслан С. ранее учился в училище олимпийского резерва. Андрей Кондратович объяснил, как он оказался в это время на тренировке:

«По данным следствия, на следующий день в Лиде проводились областные соревнования. И, когда в училище закончилась тренировка, как он говорит, он пришел, чтобы проконтролировать свой вес. Все четверо, кто находился в раздевалки, были друзьями. И каких-то конфликтов между ними не замечалось».

Насчет того, что родителям парня сообщили о смерти сына не сразу, Андрей Кондратович сказал, что это связано с тем, что проводились реанимационные действия.

«Сначала вызвали одну «скорую», пытались реанимировать, а потом пришлось вызывать другую, так как у них не было дефибриллятора. Вторая «скорая» больше часа занималась, но так и не завела сердца. Потом медики констатировали смерть, приехала милиция, начались опросы, и только после позвонили родителям».

На вопрос, может ли этот случай быть связан с проявлением дедовщины в училище, Кондратович ответил:

«Какая может быть дедовщина? Они учатся всего два-три года, у их классы. Причем Руслан С. уже не наш учащийся был. В Лиде такого нет. Во всяком случае дедовщину там никто даже не подозревает».

Во время тренировки за учащихся отвечает тренер, во время учебы - классный руководитель, а в общежитии отвечает воспитатель, говорит Андрей Кондратович:

«А это случай произошел как раз в конце тренировки».

По словам Андрея Кондратовича, исполняющий обязанности заведующего Лидского филиала связался с родителями Андрея Дороховича, на похороны ездили учащиеся и преподаватели.

В декабре уволили директора училища

В декабре 2018 года был уволен руководитель Гродненской государственного училища олимпийского резерва. По информации генпрокуратуры, в училище обнаружили нарушения законодательства, ущемляющих права и законные интересы учащихся.

«В училище ненадлежащим образом организованы воспитательная работа и образовательный процесс, зафиксированы факты необоснованного расходования государственных средств».

В Лидском филиале училища и Следственном комитете пока не комментируют

Исполняющий обязанности заведующего Лидским филиалом Гродненского государственного училища олимпийского резерва Игорь Толстоухов отказался комментировать ситуацию и отослал журналистов с вопросами в Следственный комитет.

Официальный представитель управления Следственного комитета Гродненской области Сергей Шершеневич сказал, что ранее Следственный комитет давал информацию о случае в Лидском филиале, и пока никакой дополнительной информации нет.

Как ранее сообщал Следственный комитет, Лидским районным отделом СК осуществляется досудебное следствие по факту смерти 16-летнего учащегося Лидского филиала Гродненского государственного училища олимпийского резерва.

«Сообщение о его смерти в раздевалки спортивного зала в городе Лида поступило от работников скорой медицинской помощи 1 апреля в 20 часов 15 минут.

В целях выяснения обстоятельств смерти следователи осмотрели место происшествия, опросили учащихся, в том числе очевидцев. Изъята для изучения учетная документация учебно-преподавательской работы. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проверяется версия о причинно-следственной связи между смертью несовершеннолетнего и конфликтом, который возник по окончанию тренировки», - сообщалось в телеграмм-канале Следственного комитета Беларуси.