Ученые обнаружили редкий алмаз массой в 72 карата 2 10.04.2019, 15:35

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Фото: @FDIplc

Уникальную находку выявили в горах Малути.

Малый на северо-западе королевства Лесото найдено редкий желтый алмаз массой 72 карата, пишет segodnya.ua.

В последние годы Лесото превратилось в главного поставщика крупных и особо крупных алмазов. Так, в 2018 году в этой небольшой горной стране были обнаружены кристаллы массой 910 каратов – пятый в истории по размерам. Впереди только "Куллинан" (3106 каратов), "Наш свет" (1109 каратов), "Эксельсиор" (995 каратов) и "Звезда Сьерра-Леоне" (968 каратов).

Алмазный бум возник в Лесото – бедном государстве в Юге Африки примерно 10 лет назад, когда власти ради привлечения иностранных инвесторов приняли новый горнорудный кодекс. В то время как лесные угодья были подписаны документом, удостоверяющим личность. Эти меры быстро дали о себе знать. Летние месяцы, которые были закрыты в 1982 году, позволили перерабатывать различные виды самородков.