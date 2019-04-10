Вслед за яблоками Россия может запретить ввоз из Беларуси клубники и шампиньонов

Вслед за яблоками Россия может запретить ввоз из Беларуси клубники и шампиньонов1
- 10.04.2019, 17:04
Россельхознадзор рассматривает все виды нехарактерной для Беларуси продукции.
Россельхознадзор не исключает введения запрета на ввоз клубники, шампиньонов и пекинской капусты из Беларуси в Россию. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.
«Мы дальше рассматриваем другие виды продукции, нехарактерные для Беларуси. Мы вынуждены такие меры предпринимать. И дальше рассматриваем клубнику, пекинскую капусту, шампиньоны», — сказал он.
Данкверт отметил, что решением Евразийской комиссии Россельхознадзору было запрещено вести реестр предприятий-производителей плодоовощной продукции с учетом произведенной ими объемов, в результате чего российское ведомство не располагает информацией о реально производимой продукции. По словам главы ведомства, в ходе проверки Россельхознадзором было установлено, что объем реально поставляемых из Беларуси в Россию шампиньонов в два раза превышает официально зарегистрированный объем этой продукции для поставок в нашу страну.
«Мы будем дальше распространять эти ограничения, потому что это продукция неизвестного фитосанитарного статуса», - подчеркнул он.
Данкверт также сообщил о том, что на 15 апреля намечена встреча министров сельского хозяйства России и Беларуси. «Я думаю, что мы воспользуемся этим случаем, чтобы этот вопрос обсудить», — заключил он.
Ранее сегодня Россельхознадзор сообщил о введении с 12 апреля ограничения на поставки в РФ яблок и груш из Беларуси.