Вслед за яблоками Россия может запретить ввоз из Беларуси клубники и шампиньонов 1 10.04.2019, 17:04

Россельхознадзор рассматривает все виды нехарактерной для Беларуси продукции.

Россельхознадзор не исключает введения запрета на ввоз клубники, шампиньонов и пекинской капусты из Беларуси в Россию. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

«Мы дальше рассматриваем другие виды продукции, нехарактерные для Беларуси. Мы вынуждены такие меры предпринимать. И дальше рассматриваем клубнику, пекинскую капусту, шампиньоны», — сказал он.

Данкверт отметил, что решением Евразийской комиссии Россельхознадзору было запрещено вести реестр предприятий-производителей плодоовощной продукции с учетом произведенной ими объемов, в результате чего российское ведомство не располагает информацией о реально производимой продукции. По словам главы ведомства, в ходе проверки Россельхознадзором было установлено, что объем реально поставляемых из Беларуси в Россию шампиньонов в два раза превышает официально зарегистрированный объем этой продукции для поставок в нашу страну.

«Мы будем дальше распространять эти ограничения, потому что это продукция неизвестного фитосанитарного статуса», - подчеркнул он.

Данкверт также сообщил о том, что на 15 апреля намечена встреча министров сельского хозяйства России и Беларуси. «Я думаю, что мы воспользуемся этим случаем, чтобы этот вопрос обсудить», — заключил он.

Ранее сегодня Россельхознадзор сообщил о введении с 12 апреля ограничения на поставки в РФ яблок и груш из Беларуси.