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Могилевский фотограф победил в конкурсе журнала Nature

  • 13.04.2019, 19:31
Михаил Копычко

Nature - один из самых авторитетных научных журналов мира.

Михаил Копычко из Могилева стал победителем фотоконкурса Scientist At Work («Ученый за работой»), который в этом году в третий раз проводил один из самых авторитетных научных журналов мира Nature, передает belmir.by.

Могилевчанин выслал на суд жюри фотографию, сделанную в своем городе ночью 18 июля 2013 года. На ней изображен биолог из МГУ имени Кулешова, который снимает на камеру тысячи поденок, умирающих на горячем асфальте улицы Челюскинцев.

Фотография-победитель конкурса Scientist At Work
Автор: Михаил Копычко

Тот день был теплым и безветренным – идеальным для размножения над Днепром этих крылатых насекомых-однодневок. Однако после захода солнца многие из них, видимо, ошибались и принимали за реку темную извилистую дорогу, идущую вдоль нее.

По словам Копычко, увидев нарушенную траекторию движения поденок, жители связались с университетом. «Огни ночного города дезориентировали насекомых, которые улетели от реки и не смогли поместить будущее потомство в воду», – пояснил фотограф.

В этом году конкурс Scientist At Work получил около 370 заявок. Художественные редакторы Nature отобрали победителя, отметив также ряд других работ. Могилевчанин получит бесплатную годовую подписку на этот журнал и небольшой денежный приз.


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