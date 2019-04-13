Могилевский фотограф победил в конкурсе журнала Nature 13.04.2019, 19:31

Михаил Копычко

Nature - один из самых авторитетных научных журналов мира.

Михаил Копычко из Могилева стал победителем фотоконкурса Scientist At Work («Ученый за работой»), который в этом году в третий раз проводил один из самых авторитетных научных журналов мира Nature, передает belmir.by.

Могилевчанин выслал на суд жюри фотографию, сделанную в своем городе ночью 18 июля 2013 года. На ней изображен биолог из МГУ имени Кулешова, который снимает на камеру тысячи поденок, умирающих на горячем асфальте улицы Челюскинцев.

Фотография-победитель конкурса Scientist At Work

Автор: Михаил Копычко

Тот день был теплым и безветренным – идеальным для размножения над Днепром этих крылатых насекомых-однодневок. Однако после захода солнца многие из них, видимо, ошибались и принимали за реку темную извилистую дорогу, идущую вдоль нее.

По словам Копычко, увидев нарушенную траекторию движения поденок, жители связались с университетом. «Огни ночного города дезориентировали насекомых, которые улетели от реки и не смогли поместить будущее потомство в воду», – пояснил фотограф.

В этом году конкурс Scientist At Work получил около 370 заявок. Художественные редакторы Nature отобрали победителя, отметив также ряд других работ. Могилевчанин получит бесплатную годовую подписку на этот журнал и небольшой денежный приз.