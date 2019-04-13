«Немецкая волна»: Белорусы протестуют против снесения крестов в Куропатах 2 13.04.2019, 22:34

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Сегодня члены БРСМ и «Белой Руси» снесли еще 50 крестов на месте мемориала жертвам сталинских репрессий.

Спустя девять дней после того, как под Минском были снесены десятки крестов, установленных общественными активистами на месте мемориала жертвам сталинских репрессий Куропаты, глава Католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич в очередной раз выступил против снесения крестов, передает DW.

"Не прошло и десяти дней после того, как в урочище Куропаты, которое является историко-культурной ценностью Беларуси, было снесено 70 крестов, как сегодня снова процесс сноса главного знака христианства продолжается", - говорится в обращении митрополита Минско-Могилевского, опубликованном в субботу, 13 апреля, на сайте Catholic.by.

Назвав снос крестов "большой раной на сердце верующего человека", Кондрусевич подчеркнул, что голоса церкви, католической, православной, других христианских вероисповеданий, а также многих представителей общества становятся в этой ситуации "гласом вопиющего в пустыне".

Глава католической церкви Беларуси не обсуждает вопрос о том, что территория Куропат должна быть благоустроена, но настаивает на том, что при этом необходимо учитывать мнение общества, и особенно - верующих.

4 апреля, когда власти начали сносить кресты в Куропатах, были задержаны по меньшей мере шесть активистов, протестовавших против этого.