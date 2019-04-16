Ученые выяснили, зачем древние европейцы строили стоухенджи 6 16.04.2019, 9:12

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Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Для этого пришлось расшифровать ДНК наших предков.

Загадочные дольмены и прочие мегалитические постройки Европы оказались не храмами или обсерваториями, а "семейными" кладбищами первых фермеров субконтинента. К такому выводу пришли генетики, расшифровавшие ДНК "строителей" этих сооружений и опубликовавшие свои выводы в журнале PNAS, сообщает ria.ru.

"Люди, построившие дольмен Ансарве на острове Готланд, сильно отличались в генетическом плане от окружавших их племен охотников-собирателей. Они хоронили своих усопших и поддерживали эти погребальные традиции на протяжении как минимум 700 лет после того, как они проникли в Европу более пяти тысяч лет назад", — рассказывает Магдалина Фрейзер (Magdalena Frazer) из университета Упсалы (Швеция).

Сегодня считается, что человек освоил строительное искусство и начал возводить здания и архитектурные памятники только с переходом к земледелию и связанным с ним оседлому и полуоседлому обитанию. Загадка того, как, когда и почему это произошло, пока остается одним из самых интересных вопросов в истории развития человечества.

Помимо знаменитого британского Стоунхенджа, на территории Европы присутствует свыше восьми тысяч мегалитических сооружений, построенных разными племенами первых фермеров-"мигрантов" с Ближнего Востока примерно 9-4,5 тысячи лет назад. Их предназначение до сих пор остается предметом споров ученых.

Древние дольмены в Португалии и Испании, построенные 6 тысяч лет назад, могли служить примитивными телескопами и обсерваториями, которые помогали местным жителям находить определенные звезды и определить по ним начало разных сезонов года.

Часть из них считает, что они представляли собой религиозно-культовые сооружения, игравшие важную социальную роль в жизни сразу нескольких групп первых жителей Европы. Другие ученые предполагают, что, к примеру, дольмены или Стоунхендж были своеобразными примитивными обсерваториями, которые помогали древним людям следить за течением времени и отмечать важные события.

Фрейзер и ее коллеги, изучающие генетическую историю Европы времен конца каменного века уже несколько лет, нашли другое, более простое объяснение тому, что представляли собой эти загадочные постройки, изучая останки, найденные в окрестностях трех мегалитов в Ирландии и на острове Готланд.

В общей сложности, ученым удалось успешно извлечь обрывки ДНК и восстановить черновые версии геномов примерно двух дюжин древних европейцев, большая часть которых была мужчинами. Все они были захоронены внутри дольменов примерно в 3600-3500 годах до нашей эры и представляли собой несколько поколений первых фермеров Европы.

Изначально ученые планировали использовать их геномы для изучения того, по каким маршрутам проходило расселение этих народов по субконтиненту. Сравнение их ДНК между собой и с генетическим материалом местных охотников собирателей привело к открытию несколько неожиданных фактов, раскрывших предназначение мегалитов.

Оказалось, что все фермеры-мужчины, захороненные внутри и в окрестностях дольменов, приходились друг другу прямыми родственниками. Это также касалось и женщин, погребенных вместе с ними – отцовская часть их ДНК во многом совпадала, тогда как материнская чаще всего отличалась. И те, и другие люди часто были прямыми или двоюродными братьями и сестрами.

Все это говорит о том, что они были членами одной и той же большой семьи, в которой наследование шло по мужской линии. Вдобавок, ученые раскрыли аналогичные, хотя и более слабые связи между древними ирландцами, погребенными в соседних, но разных мегалитических структурах. Как предполагают исследователи, это говорит о том, что при разделении семьи ее новые "половины" сохраняли тесные связи друг с другом.

Что интересно, с генетической точки зрения все "строители" мегалитов из Ирландии и с острова Готланд были ближе друг к другу и к аналогичным группам людей из Испании, чем к местным охотникам-собирателям и "континентальным" популяциям первых фермеров Европы.

Как предполагают ученые, это означает, что эти традиции, как и сами племена древних европейцев, распространялись преимущественно морским путем, а не через сухопутные маршруты миграции.

В ближайшее время Фрейзер и ее коллеги проведут аналогичные раскопки у других мегалитических постройках, найденных в прочих уголках Европы, и проверят, насколько верна их теория о "семейном" характере этих монументов.