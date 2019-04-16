Тадеуш Кондрусевич: Я не мог молчать, ведь это оскорбление креста 6 16.04.2019, 14:37

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Фото: tut.by

Письма архиепископа властям по поводу сноса крестов в Куропатах нужно считать официальным обращением.

Перед тем как устраивать «благоустройство» в Куропатах, ответственным лицам следовало посоветоваться с религиозным сообществом, что делать с установленными там крестами, заявил на пресс-конференции 16 апреля в Минске председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщает tut.by со ссылкой на БелаПАН.

«Великий пост — в центре своего внимания в костеле, православной церкви, всеми христианами мы поклоняемся кресту, — отметил католический иерарх. — Каждую пятницу и в другие дни в наших храмах проходят молитвы крестового пути. И в это же время сносятся кресты. С разрешением или без разрешения поставленные — это уже другое дело. Я за то, чтобы все было по закону, однако, когда их ставили, особо никто там не противоречил. Крест — это символ христианства. Я убежден в том, что, наверное, надо благоустроить Куропаты, но можно это сделать иным образом».

«Мы также снимаем кресты с башен наших костелов, выносим из них иконы, так как иногда музеи просят, а чаще всего делаем это, чтобы их реставрировать. Но можете себе представить, что было бы, если бы священник перед этим не проинформировал верующих? Это целая война! Куда пропал крест, икона? Это святые вещи для людей. Но если мы объясняем, то нет никакой проблемы», — добавил он.

Архиепископ уверен, что если бы ответственные лица предупредили общество о планах по благоустройству Куропат, негативной реакции со стороны людей не было бы. Он считает, что «надо было призвать представителей разных конфессий, религий и сказать, что есть такой проект, нужно благоустроить, мол, что мы здесь можем сделать».

«Может, действительно этот крест можно переставить немного, когда в одном месте он мешает технике, а потом его обратно поставить. Я уверен, если бы это было сделано, никакого шума и протестов не было бы. Но так не было сделано ни в первый раз, ни во второй. Поэтому я не мог молчать, ведь это оскорбление креста», — заявил митрополит.

Как отметил Кондрусевич, письма, которыми он отреагировал на два случая массового сноса крестов по периметру Куропат, можно считать официальными обращениями к властям.

Напомним, 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат – места расстрела жертв сталинских репрессий. Было снесено и вывезено около 100 крестов.

12 апреля власти уничтожили еще 50 крестов в Куропатах.