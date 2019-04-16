Правнук Сталина назвал часть россиян дегенератами 8 16.04.2019, 18:48

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Яков Джугашвили

Фото: Экспресс-газета

Яков Джугашвили считает дегенератами тех, кто оправдывает сталинские репрессии.

Яков Джугашвили прокомментировал результаты социального опроса, проведенного среди россиян, где 46% опрошенных сочли репрессии нормой.

— Что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46 процентов считают преступления вполне нормальным явлением. Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Вот это для меня сейчас самое главное в этой новости, — сказал правнук диктатора в эфире «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что на сегодня роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Это рекорд за все годы соответствующих исследований. Почти половина респондентов готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.