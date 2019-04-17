«Газпром» предупредил о резком падении экспорта газа в Европу 4 17.04.2019, 18:40

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Запасы в европейских хранилищах - на максимуме за 7 лет.

«Газпром» начал восполнение запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ), однако ожидает, что потребность в газе будет значительно ниже, чем в прошлые годы. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга, передает finanz.ru.

«В настоящее время уровень заполненности ПХГ Европы - около 42%. Таким образом в текущий период закачки потребность в газе для восполнения запасов в ПХГ будет существенно ниже, чем в прошлые годы», - отмечается в сообщении.

Группа «Газпром» с 6 марта 2019 года (начало восполнения группой запасов газа в европейских подземных хранилищах прим. ТАСС) по 15 апреля закачала в ПХГ Европы 1,4 млрд куб. м газа. В результате объем активного газа группы в хранилищах Европы вырос до 6,4 млрд куб. м. К началу сезона закачки в них находилось 5 млрд куб. м газа - в 3,3 раза больше, чем год назад.

На темпы отбора газа из европейских подземных хранилищ в отопительном сезоне 2018-2019 годов значительно повлияла теплая погода. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, общий объем активного газа в ПХГ Европы к началу текущего сезона закачки (22 марта) составил 38,2 млрд куб. м - максимальный показатель за последние семь лет. Это в 2,4 раза больше, чем к началу сезона закачки 2018 года (15,6 млрд куб. м), и в 1,9 раз больше 2017 года (20,6 млрд куб. м).

Статистика «Газпрома»

Как сообщалось ранее, «Газпром» с 1 января по 15 апреля 2019 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 158,9 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за этот период снизился на 9% и составил 56,6 млрд куб. м. В том числе в первой половине апреля 2019 года поставки газа в дальнее зарубежье составили 7,8 млрд куб. м (на уровне аналогичного периода прошлого года).

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова ранее сообщала, что «Газпром» может сохранить экспорт в Европу на уровне 200 млрд куб. м газа в год в течение нескольких лет.

В 2018 году «Газпром» увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.